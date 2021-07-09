Влияние матушки-природы. Размер человеческого тела и мозга изменился из-за климата, - ученые

Кроме того, эксперты отмечают, что тело человека и размер его мозга продолжают эволюционировать. Человеческое телосложение все еще приспосабливается к различным температурам.

Группа исследователей, возглавляемая Кембриджским и Тюбингенским университетами, собрала измерения размеров тела и мозга более 300 окаменелостей из рода Homo, найденных по всему миру, пишет SciTechDaily.

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Объединив эти данные с реконструкцией региональных климатических условий мира за последний миллион лет, они точно определили конкретный климат, в котором жили разные виды древних людей. Так они выяснили, что средний размер тела человека значительно колебался за последний миллион лет, причем более крупное телосложение имели люди в холодных регионах.

Наш вид, Homo sapiens, появился около 300 000 лет назад в Африке. Род Homo существует гораздо дольше и включает в себя неандертальцев и другие вымершие родственные виды, такие как Homo habilis и Homo erectus.

Отличительной чертой эволюции нашего рода является тенденция к увеличению размеров тела и мозга. По сравнению с более ранними видами, такими как Homo habilis, мы на 50% тяжелее, а наш мозг в три раза больше.

"Наше исследование показало, что в течение последнего миллиона лет климат, особенно температура, был основной движущей силой, которая привела к изменениям размеров тела. Даже сегодня можно увидеть что люди, живущие в более теплом климате, как правило, меньше тех, кто обитает в более холодных регионах. Теперь мы знаем, что те же климатические факторы действовали в течение последнего миллиона лет", — рассказал руководитель исследования профессор Андреа Маника, из Кембриджского университета.

Специалисты также изучили влияние факторов окружающей среды на размер мозга у представителей рода Homo, но корреляции, как правило, были слабыми.

Размер мозга был больше, когда Homo жил в местах обитания с меньшим количеством растительности, но также и в экологически более стабильных районах.

В сочетании с археологическими данными результаты также показали, что люди, живущие в этих местах, охотились на крупных животных в качестве пищи — сложная задача, которая, возможно, привела к развитию более крупного мозга.

"Мы обнаружили, что размер мозга и тела определяются разными факторами, они не находятся под одинаковым давлением отбора", — объяснил один из авторов исследования Мануэль Уилл из Тюбингенского университета.

Это исследование также предполагает, что для развития более крупного мозга был важнее не климат, а факторы, не связанные с окружающей средой, основными из которых были дополнительные когнитивные трудности, связанные с усложнением социальной жизни, более разнообразным питанием и более сложными технологиями.

Кроме того, ученые отмечают, что тело человека и размер его мозга продолжают эволюционировать. Человеческое телосложение все еще приспосабливается к различным температурам.

"Размер мозга у нашего вида сокращался с начала голоцена (около 11 650 лет назад). Однако растущая зависимость от технологий, например, передача сложных задач компьютерам, может привести к еще большему сокращению мозга в течение следующих нескольких тысяч лет", — заключили ученые.