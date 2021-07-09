Вплив матінки-природи. Розмір людського тіла й мозку змінився через клімат, — учені

Крім того, експерти зазначають, що тіло людини і розмір її мозку продовжують еволюціонувати. Людська статура все ще пристосовується до різних температур.

Група дослідників, очолювана Кембриджським і Тюбінгенським університетами, зібрала вимірювання розмірів тіла і мозку більше 300 скам'янілостей з роду Homo, знайдених по всьому світу, пише SciTechDaily.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Об'єднавши ці дані з реконструкцією регіональних кліматичних умов світу за останній мільйон років, вони точно визначили конкретний клімат, в якому жили різні види древніх людей. Так вони з'ясували, що середній розмір тіла людини значно коливався за останній мільйон років, причому більш велику статуру мали люди в холодних регіонах.

Наш вид, Homo sapiens, з'явився приблизно 300 000 років тому в Африці. Рід Homo існує набагато довше і враховує неандертальців та інші вимерлі родинні види, такі як Homo habilis і Homo erectus.

Характерною рисою еволюції нашого роду є тенденція до збільшення розмірів тіла і мозку. Порівняно з більш ранніми видами, такими як Homo habilis, ми на 50% важчі, а наш мозок утричі більший.

"Наше дослідження показало, що протягом останнього мільйона років клімат, особливо температура, був основною рушійною силою, яка призвела до змін розмірів тіла. Навіть сьогодні можна побачити що люди, які живуть у теплішому кліматі, як правило, менші, ніж ті, хто мешкає в більш холодних регіонах. Тепер ми знаємо, що ті ж кліматичні чинники діяли протягом останнього мільйона років", — розповів керівник дослідження професор Андреа Маніка з Кембриджського університету.

Фахівці також вивчили вплив факторів навколишнього середовища на розмір мозку в представників роду Homo, але кореляції, як правило, були слабкими.

Розмір мозку був більшим, коли Homo жив у місцях проживання з меншою кількістю рослинності, але також і в екологічно більш стабільних районах.

У поєднанні з археологічними даними результати також показали, що люди, які живуть в цих місцях, полювали на великих тварин для їжі — складне завдання, яке, можливо, призвело до розвитку більшого мозку.

"Ми зʼясували, що розмір мозку і тіла визначаються різними факторами, вони не знаходяться під однаковим тиском відбору", — пояснив один з авторів дослідження Мануель Вілл із Тюбінгенського університету.

Це дослідження також передбачає, що для розвитку більшого мозку був важливіший не клімат, а чинники, не пов'язані з навколишнім середовищем, основними з яких були додаткові когнітивні труднощі, пов'язані з ускладненням соціального життя, більш різноманітним харчуванням і більш складними технологіями.

Крім того, вчені зазначають, що тіло людини і розмір її мозку продовжують еволюціонувати. Людська статура все ще пристосовується до різних температур.

"Розмір мозку у нашого виду скорочувався з початку голоцену (приблизно 11 650 років тому). Однак підвищена залежність від технологій, наприклад, передавання складних завдань комп'ютерам, може призвести до ще більшого скорочення мозку протягом наступних кількох тисяч років", — підсумували вчені.