Копать ямы на обратной стороне Луны. Китай отправит новую миссию для сбора образцов грунта

Китайская миссия "Чанъэ-6" соберет образцы поверхности с обратной стороны Луны к 2024 году.

Китай готовит продолжение своей знаменитой возвращаемой миссии Чанъэ 5, отправив аналогичный космический корабль для сбора лунного материала из бассейна Южный полюс-Эйткен на обратной стороне Луны, сообщает Space.com

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"Чанъэ-5" — китайская автоматическая межпланетная станция, запущенная в рамках беспилотной возвращаемой миссии исследования Луны. Как и предшественники, космический аппарат миссии назван в честь китайской богини Луны Чанъэ. 23 ноября 2020 года аппарат был запущен, 1 декабря успешно прилунился и начал сбор образцов с поверхности Луны, а 16 декабря эти образцы были успешно доставлены на Землю. "Чанъэ-5" стала первым китайским возвращаемым аппаратом и первой возвращаемой с Луны миссией с 1976 года, приняв эстафету от советского аппарата "Луна-24".

Бассейн Южный полюс- Эйткен — самый большой известный кратер Луны. Расположен на юге обратной стороны. Имеет размер 2400×2050 км, что делает его одним из крупнейших кратеров всей Солнечной системы.

Ху Хао, главный инженер Китайского центра исследования Луны и космической инженерии, объявил, что аппарат "Чанъэ-6", состоящий из орбитального аппарата, посадочного модуля, лунного передвижного аппарата и спускаемой капсулы будет нацелен на бассейн Южный полюс-Эйткен. Согласно новым данным, ударный бассейн, который считается самым старым на Луне, содержит важные сведения об истории Луны и Солнечной системы. Полет нового космического аппарата запланирован на 2024 год.

Китайский посадочный модуль "Чанъэ-4" и луноход "Юйту 2" совершили первую посадку на обратной стороне Луны в 2019 году, и в настоящее время они изучают поверхность и возвращают данные на Землю с места посадки в кратере Фон Карман в бассейне Южный полюс- Эйткен.

[ + – ] Капсула китайского апарата Чанъэ 5 с образцами лунного грунта после приземления во Внутренней Монголии, Китай Фото: space.com

Возможность анализировать горные породы из этой области поможет определить возраст гигантского ударного бассейна и даст представление об истории формирования Луны и о многом другом.

Китайские власти не раскрыли точное место посадки в бассейне Южный полюс-Эйткен, который простирается от кратера Эйткен до Южного полюса Луны и содержит множество крупных кратеров.

Миссия "Чанъэ-6" также будет нести ряд полезных грузов от международных партнеров. Франция предоставит прибор обнаружения под названием DORN для изучения элемента радон и того, как он выделяется из лунного реголита.

Национальный институт ядерной физики Италии предоставит лазерный ретрорефлектор, прибор, используемый для отражения света обратно к его источнику, что позволит ученым измерить время, затраченное на путешествие, и преобразовать информацию в точное расстояние. На всех миссиях Аполлон 11, 14 и 15 были установлены лазерные ретрорефлекторы.

Совместный китайско-российский прибор будет исследовать возможное присутствие поверхностного водяного льда, а прибор из Швеции будет сосредоточен на обнаружении отрицательных ионов.

Обратная сторона Луны никогда не обращена к Земле, поэтому для связи с планетой "Чанъэ-6" потребуется помощь спутника-ретранслятора за пределами Луны. Спутник Queqiao выполнял эту роль ретранслятора для аппарата "Чанъэ-4", также он мог бы помочь "Чанъэ-6".