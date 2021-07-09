Копати ями на зворотному боці Місяця. Китай відправить нову місію для збору зразків ґрунту

Китайська місія "Чан'е-6" збере зразки поверхні із зворотного боку Місяця до 2024 року.

Китай готує продовження своєї знаменитої місії Чанʼе 5, що повертається, відправивши аналогічний космічний корабель для збору місячного матеріалу з басейну Південний полюс-Ейткен на зворотному боці Місяця, повідомляє Space.com.

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"Чанʼе-5" — китайська автоматична міжпланетна станція, запущена в рамках безпілотної місії дослідження Місяця, що повертається. Як і попередники, космічний апарат місії названий на честь китайської богині Місяця Чанʼе. 23 листопада 2020 року апарат був запущений, 1 грудня успішно здійснив посадку і почав збір зразків із поверхні Місяця, а 16 грудня ці зразки були успішно доставлені на Землю. "Чанʼе-5" стала першим китайським апаратом, що повертається і першою місією, що повертається з Місяця, з 1976 року, перейнявши естафету від радянського апарату "Місяць-24".

Басейн Південний полюс-Ейткен — найбільший відомий кратер Місяця. Розташований на півдні зворотного боку. Має розмір 2 400×2 050 км, що робить його одним із найбільших кратерів всієї Сонячної системи.

Ху Хао, головний інженер Китайського центру дослідження Місяця і космічної інженерії, оголосив, що апарат "Чанʼе-6", що складається з орбітального апарату, посадкового модуля, місячного пересувного апарату та капсули буде націлений на басейн Південний полюс-Ейткен. Згідно з новими даними, ударний басейн, який вважається найстарішим на Місяці, містить важливі відомості про історію Місяця і Сонячної системи. Політ нового космічного апарату запланований на 2024 рік.

Китайський посадковий модуль "Чанʼе-4" і місяцехід "Юйту 2" здійснили першу посадку на зворотному боці Місяця в 2019 році, і наразі вони вивчають поверхню і повертають дані на Землю з місця посадки в кратері Фон Карман у басейні Південний полюс-Ейткен.

[ + – ] Капсула китайського апарата Чан'е 5 із зразками місячного ґрунту після приземлення у Внутрішній Монголії, Китай Фото: space.com

Можливість аналізувати гірські породи з цієї ділянки може визначити вік гігантського ударного басейну і дасть уявлення про історію формування Місяця і про багато іншого.

Китайська влада не розкрила точне місце посадки в басейні Південний полюс-Ейткен, який простягається від кратера Ейткен до Південного полюса Місяця і містить безліч великих кратерів.

Місія "Чанʼе-6" також нестиме низку корисних вантажів від міжнародних партнерів. Франція надасть прилад виявлення під назвою DORN для вивчення елемента радон і того, як він виділяється з місячного реголіту.

Національний інститут ядерної фізики Італії надасть лазерний ретрорефлектор, прилад, який використовується для відбиття світла назад до його джерела, що дозволить вченим виміряти час, витрачений на подорож, і перетворити інформацію на точну відстань. На всіх місіях Аполлон 11, 14 і 15 були встановлені лазерні ретрорефлектори.

Спільний китайсько-російський прилад досліджуватиме можливу присутність поверхневого водяного льоду, а прилад зі Швеції буде зосереджений на виявленні негативних іонів.

Зворотний бік Місяця ніколи не повертається до Землі, тому для звʼязку з планетою "Чанʼе-6" буде потрібна допомога супутника-ретранслятора за межами Місяця. Супутник Queqiao виконував цю роль ретранслятора для апарату "Чанʼе-4", також він міг би допомогти "Чанʼе-6".