Окаменелость возрастом в 200-миллионов лет помогла ученым узнать, как дышали динозавры

Ученые использовали мощные рентгеновские лучи, чтобы показать, как дышал вымерший динозавр.

Международная группа ученых использовала мощные рентгеновские лучи на Европейском синхротроне (ESRF), чтобы показать, как дышал вымерший южноафриканский динозавр Heterodontosaurus tucki, возрастом 200 миллионов лет, сообщает Scitechdaily

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Ученые из Института эволюционных исследований Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге, Южная Африка, прибыли в ESRF, Европейский синхротрон в Гренобле, Франция, источник синхротронного излучения третьего поколения, для уникального исследования: отсканировать весь скелет маленького динозавра, питающегося растениями, которому 200 миллионов лет.

Образец динозавра — самая полная из когда-либо обнаруженных ископаемая окаменелость вида, известного как Heterodontosaurus tucki. Окаменелая находка была обнаружена в 2009 году на Восточном мысе Южной Африки соавтором исследования Билли де Клерком из музея Олбани, Маханда, Южная Африка. "Мой друг фермер обратил мое внимание на этот образец", — говорит де Клерк, — "и когда я увидел его, я сразу понял, что у нас в руках что-то особенное".

Команда ученых, используя сканирование и новый алгоритм, разработанный учеными ESRF, виртуально реконструировала скелет гетеродонтозавра очень детально и, таким образом, показала, как дышал этот вымерший динозавр.

"Этот образец представляет собой поворотный момент в понимании того, как эволюционировали динозавры", — говорит Виктор Радермахер из Университета Миннесоты, США.

Не все животные используют одни и те же методы и органы для дыхания. Например, люди расширяют и сжимают легкие. У птиц есть воздушные мешочки за пределами легких, которые нагнетают кислород, и их легкие фактически не двигаются. Долгое время палеонтологи предполагали, что все динозавры дышат как птицы, поскольку у них была схожая анатомия дыхательной системы. Это исследование, однако, показало, что у гетеродонтозавра все было не так. У него были лопастеподобные ребра и маленькие, похожие на зубочистки кости, и он расширял грудь и живот, чтобы дышать.

Гетеродонтозавр — один из старейших и первых эволюционирующих птицетазовых динозавров, группы, в которую входят трицератопс, стегозавр и утконосые динозавры. Гетеродонтозавр жил в ранний юрский период, около 200 миллионов лет назад, пережив вымирание в конце предшествующего триасового периода. Понимание того, как дышал этот динозавр, также может помочь палеонтологам выяснить, какие биологические особенности позволили определенным динозаврам выжить или стали причиной их исчезновения.

[ + – ] Окаменелые останки гетеродонтозавра и цифровая реконструкция его скелета (справа) Фото: SciTechDaily

"Мы давно знаем, что скелеты птицетазовых динозавров радикально отличались от скелетов других динозавров", — говорит Ричард Батлер из Университета Бирмингема, Великобритания. "Эта удивительная новая ископаемая находка помогает нам понять, почему птицетазовые динозавры были такими самобытными и успешными", — говорит он.

"Это исследование можно было провести только с синхротроном", — говорит Винсент Фернандес, ученый из Музея естественной истории в Лондоне, Великобритания. "Характеристики рентгеновского излучения ESRF в сочетании с его высокоэнергетической конфигурацией луча сделали возможным сканирование полного скелета динозавра размером с индейку".

"Наш вывод состоит в том, что есть много способов дышать", — говорит Радермахер. "У всех нас есть разные способы для одного и того же, и мы определили новый способ дыхания".