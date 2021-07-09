Скам'янілість віком 200-мільйонів років допомогла вченим дізнатися, як дихали динозаври

Учені використовували потужні рентгенівські промені, щоб показати, як дихав вимерлий динозавр.

Міжнародна група вчених використовувала потужні рентгенівські промені на Європейському синхротроні (ESRF), щоб показати, як дихав вимерлий південноафриканський динозавр Heterodontosaurus tucki, віком 200 мільйонів років, повідомляє Scitechdaily.

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Учені з Інституту еволюційних досліджень Університету Вітватерсранда в Йоганнесбурзі, Південна Африка, прибули в ESRF, Європейський синхротрон у Греноблі, Франція, джерело синхротронного випромінювання третього покоління, для унікального дослідження: відсканувати весь скелет маленького динозавра, який ласує рослинами, котрому 200 мільйонів років.

Зразок динозавра — найповніша з коли-небудь знайдених викопна скам'янілість виду, відомого як Heterodontosaurus tucki. Скам'яніла знахідка була знайдена в 2009 році на Східному мисі Південної Африки співавтором дослідження Біллі де Клерком із музею Олбані, Маханда, Південна Африка. "Мій друг фермер звернув мою увагу на цей зразок", — говорить де Клерк, — "і коли я побачив його, я відразу зрозумів, що в нас у руках щось особливе".

Команда вчених, використовуючи сканування і новий алгоритм, розроблений вченими ESRF, віртуально реконструювала скелет гетеродонтозавра дуже детально і, так, показала, як дихав цей вимерлий динозавр.

"Цей зразок являє собою поворотний момент у розумінні того, як еволюціонували динозаври", — говорить Віктор Радермахер з Університету Міннесоти, США.

Не всі тварини використовують одні й ті ж методи та органи для дихання. Наприклад, люди розширюють і стискають легкі. У птахів є повітряні мішечки за межами легень, які нагнітають кисень, і їхні легені практично не рухаються. Довгий час палеонтологи припускали, що всі динозаври дихають як птахи, оскільки в них була схожа анатомія дихальної системи. Це дослідження, однак, показало, що в гетеродонтозавра все було не так. У нього були лопастеподібні ребра і маленькі, схожі на зубочистки кістки, і він розширював груди і живіт, щоб дихати.

Гетеродонтозавр — один із найстаріших і перших, які еволюціонували, птахотазових динозаврів, групи, в яку входять трицератопс, стегозавр і качкодзьобі динозаври. Гетеродонтозавр жив у ранній юрський період, майже 200 мільйонів років тому, переживши вимирання наприкінці попереднього тріасового періоду. Розуміння того, як дихав цей динозавр, також може допомогти палеонтологам з'ясувати, які біологічні особливості дозволили певним динозаврам вижити або стали причиною їхнього зникнення.

[ + – ] Скам'янілі рештки гетеродонтозавра та цифрова реконструкція його скелета (праворуч) Фото: Mouthwash

"Ми давно знаємо, що скелети птахотазових динозаврів радикально відрізнялися від скелетів інших динозаврів", — говорить Річард Батлер з Університету Бірмінгема, Великобританія. "Ця дивовижна нова викопна знахідка допомагає нам зрозуміти, чому птахотазові динозаври були такими самобутніми й успішними", — говорить він.

"Це дослідження можна було провести тільки із синхротроном", — говорить Вінсент Фернандес, учений з Музею природної історії в Лондоні, Великобританія. "Характеристики рентгенівського випромінювання ESRF у поєднанні з його високоенергетичною конфігурацією променя уможливили сканування повного скелета динозавра розміром з індичку".

"Наш висновок полягає в тому, що є багато способів дихати", — говорить Радермахер. "У всіх нас є різні способи для одного й того ж, і ми визначили новий спосіб дихання".