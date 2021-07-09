Можно спать спокойно: ученые выяснили, что гигиена не вредит иммунной системе ребенка

В обществе бытует мнение, что чрезмерная чистота может привести к аллергиям и астме, однако проблема не в отсутствии микробов, а в наличии чистящих жидкостей.

Многие люди считают, что наше современное общество "слишком чистое", в результате чего наша иммунная система не такая крепкая как у наших предков, пишет Science Focus.

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Однако, как утверждают исследователи из Университетского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины, это неправда и более того, бытовая чистота по-прежнему жизненно важна для предотвращения распространения инфекции.

Показатели детской астмы и аллергии растут со времен промышленной революции. Чтобы объяснить это, в 1989 году эпидемиолог профессор Дэвид Стракан предположил, что во всем виновата наша гигиена: дети не заражались большим количеством инфекций, а это означает, что их иммунная система не обучалась с раннего возраста. В результате у них развились аллергические заболевания, такие как поллиноз.

Проанализировав имеющиеся данные, ученые пришли к выводу, что необходимые нам микробы — это те, что мы находим в естественной среде, а не потенциально заразные, с которыми мы сталкиваемся в доме.

"Воздействие микроорганизмов в раннем возрасте имеет важное значение для "обучения" иммунной и метаболической систем. Организмы, которые населяют наш кишечник, кожу и дыхательные пути, также играют важную роль в поддержании здоровья, вплоть до преклонного возраста, поэтому на протяжении всей своей жизни нам необходимо влияние этих полезных микроорганизмов, полученных в основном от наших матерей, других членов семьи и окружающей среды", — рассказал ведущий автор исследования Грэм Рук из Университетского колледжа Лондона.

Но уже более 20 лет в обществе бытует мнение о том, что гигиена рук и быта, которая необходима для прекращения воздействия болезнетворных патогенов, также препятствует воздействию полезных микроорганизмов.

Хотя эпидемиологи и обнаружили связь между чистотой в быту и аллергией, причина не в отсутствии микробов, а в наличии чистящих жидкостей. Эти чистящие средства часто включают летучие органические вещества, или ЛОВ, которые являются основным компонентом загрязнения воздуха в доме.

Когда дети вдыхают летучие органические вещества, это может привести к повреждению легочной ткани, что, в свою очередь, увеличивает риск появления аллергических заболеваний. Команда также подчеркивает, что вакцины являются важным компонентом в развитии иммунной системы детей.

"Таким образом, уборка дома и личная гигиена — полезное занятие, но чтобы предотвратить распространение инфекции, гигиена должна быть направлена на руки и поверхности, которые чаще всего участвуют в передаче инфекции. А обращая внимание на методы очистки, мы также ограничиваем прямое воздействие чистящих средств на детей. Кроме того, не стоит забывать о вакцинации", — подытожил Рук.