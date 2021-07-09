Можна спати спокійно: вчені з'ясували, що гігієна не шкодить імунній системі дитини

У суспільстві побутує думка, що надмірна чистота може призвести до алергій та астми, проте проблема не у відсутності мікробів, а в наявності рідин для чищення.

Багато людей вважають, що наше сучасне суспільство "занадто чисте", внаслідок чого наша імунна система не така міцна як у наших предків, пише Science Focus.

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Однак, як стверджують дослідники з Університетського коледжу Лондона і Лондонської школи гігієни і тропічної медицини, це неправда і більш того, побутова чистота, як і раніше, життєво важлива для запобігання поширенню інфекції.

Показники дитячої астми й алергії ростуть із часів промислової революції. Щоб пояснити це, в 1989 році епідеміолог професор Девід Стракан припустив, що у всьому винна наша гігієна: діти не заражалися великою кількістю інфекцій, а це означає, що їхня імунна система не розвивалася з раннього віку. Унаслідок чого в них розвинулися алергічні захворювання, такі як поліноз.

Проаналізувавши наявні дані, вчені дійшли висновку, що необхідні нам мікроби — це ті, що ми знаходимо в природному середовищі, а не потенційно заразні, з якими ми стикаємося в будинку.

"Вплив мікроорганізмів у ранньому віці має важливе значення для "навчання" імунної та метаболічної систем. Організми, які населяють наш кишечник, шкіру та дихальні шляхи, також відіграють важливу роль у підтримці здоров'я, аж до похилого віку, тому впродовж усього свого життя нам необхідний вплив цих корисних мікроорганізмів, отриманих здебільшого від наших матерів, інших членів сім'ї та навколишнього середовища", — розповів провідний автор дослідження Грем Рук з Університетського коледжу Лондона.

Але вже більше 20 років у суспільстві побутує думка про те, що гігієна рук і побуту, яка необхідна для припинення дії хвороботворних патогенів, також перешкоджає впливу корисних мікроорганізмів.

Хоча епідеміологи і виявили зв'язок між чистотою в побуті й алергією, причина не у відсутності мікробів, а в наявності рідин для чищення. Ці засоби для чищення часто містять летючі органічні речовини, або ЛОВ, які є основним компонентом забруднення повітря в будинку.

Коли діти вдихають летючі органічні речовини, це може призвести до пошкодження легеневої тканини, що, зі свого боку, збільшує ризик появи алергічних захворювань. Команда також підкреслює, що вакцини є важливим компонентом у розвитку імунної системи дітей.

"Так, прибирання будинку й особиста гігієна — корисне заняття, але щоб запобігти поширенню інфекції, гігієна повинна бути спрямована на руки і поверхні, які найчастіше беруть участь у передачі інфекції. А звертаючи увагу на методи очищення, ми також обмежуємо прямий вплив засобів для чищення на дітей. Крім того, не варто забувати про вакцинацію", — підсумував Рук.