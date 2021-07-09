Внеземная романтика: вертолет Ingenuity зафиксировал на Марсе следы в форме сердца

Главная задача при изучении Марса состоит в поиске признаков древней марсианской жизни на дне кратера Езеро, а также сбор и хранение образцов для будущего возвращения на Землю.

Во время своего последнего полета на Красную планету вертолет NASA Ingenuity сфотографировал объект в форме сердца среди следов, оставленных марсоходом Perseverance, пишет Space.com.

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"Сердце" показывает, где марсоход Perseverance сделал небольшой крюк, возможно, чтобы исследовать какой-нибудь интересный камень или участок грязи, прежде чем вернуться на свое первоначальное место и продолжить путь. Или же (если вы очень романтичная душа), наземный робот послал сообщение о поддержке своему воздушному партнеру.

Perseverance размером с машину приземлился с прикрепленным к нему Ingenuity в феврале этого года на дно марсианского кратера Езеро, в котором в древности находилось большое озеро и дельта реки. В начале апреля небольшой вертолет опустился на Красную планету, положив начало пятимесячной кампании, призванной показать, что исследование Марса с воздуха возможно.

Однако вертолет превзошел все ожидания ученых. Они с нетерпением ожидают изучения фотографий, сделанных Ingenuity во время воскресного вылета, который пролетел над труднопроходимым районом под названием Séítah.

На этих снимках запечатлены обнажения горных пород, показывающих соприкосновения между основными пачками горных пород (часть толщи отложений, значительно отличающаяся от основной толщи пород) на дне кратера Езеро.

Они также включают систему трещин называющих "Raised Ridges", которые эксперты надеются частично посетить, чтобы выяснить, могла ли там сохраниться древняя подземная среда обитания.

Основные цели миссии Perseverance: поиск признаков древней марсианской жизни на дне кратера Езеро, а также сбор и хранение образцов для будущего возвращения на Землю.