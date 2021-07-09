Неземна романтика: вертоліт Ingenuity зафіксував на Марсі сліди у формі серця

Головне завдання під час вивчення Марса — пошук ознак древнього марсіанського життя на дні кратера Езеро, а також збір і зберігання зразків для майбутнього повернення на Землю.

Під час свого останнього польоту на Червону планету вертоліт NASA Ingenuity сфотографував об'єкт у формі серця серед слідів, залишених марсоходом Perseverance, пише Space.com.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Серце" показує, де марсохід Perseverance зробив невеликий гак, можливо, щоб досліджувати який-небудь цікавий камінь або ділянку бруду, перш ніж повернутися на своє початкове місце і продовжити шлях. Або ж (якщо ви дуже романтична душа), наземний робот послав повідомлення про підтримку своєму повітряному партнеру.

Perseverance розміром із машину приземлився з прикріпленим до нього Ingenuity в лютому цього року на дно марсіанського кратера Езеро, в якому в давнину знаходилися велике озеро та дельта річки. На початку квітня невеликий вертоліт опустився на Червону планету, поклавши початок п'ятимісячній кампанії, покликаної показати, що дослідження Марса з повітря можливе.

Однак вертоліт перевершив усі очікування вчених. Вони з нетерпінням чекають вивчення фотографій, зроблених Ingenuity під час недільного вильоту, який пролетів над важкопрохідним районом під назвою Séítah.

На цих знімках зображені оголення гірських порід, що показують зіткнення між основними пачками гірських порід (частина товщі відкладень, значно відрізняється від основної товщі порід) на дні кратера Езеро.

Вони також враховують систему тріщин, що називаються "Raised Ridges", які експерти сподіваються частково відвідати, щоб з'ясувати, чи могло там зберегтися давнє підземне середовище проживання.

Основні цілі місії Perseverance: пошук ознак древнього марсіанського життя на дні кратера Езеро, а також збір і зберігання зразків для майбутнього повернення на Землю.