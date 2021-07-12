58 тыс. кв. м. территории. В Китае открывают самый большой в мире астрономический музей (фото)

В конце этой недели в Шанхае откроется музей астрономии с уникальным дизайном, планетарием, обсерваторией и телескопом.

В Шанхае открывается крупнейший в мире музей астрономии, его сложная криволинейная форма была разработана для изображения геометрии космоса. Здесь нет прямых линий или прямых углов, конструкция состоит из трех перекрывающих друг друга дуг, которые похожи на орбиты небесных тел, сообщает CNN

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Музей планируют открыть 17-18 июля 2021 года.

Фото: CNN

Шанхайский астрономический музей является филиалом Шанхайского музея науки и техники и имеет площадь более 58 тысяч квадратных метров. В нем будут представлены научные экспонаты, здесь размещены планетарий, обсерватория и солнечный телескоп высотой почти 24 метра. Дизайн нового музея был разработан американской фирмой Ennead Architects, которая в 2014 году выиграла международный конкурс на проектирование здания.

"Здание задумано как олицетворение архитектуры, вдохновленной астрономией", — говорит ведущий дизайнер Томас Дж. Вонг.

Фото: CNN

В музее будут представлены выставочные зоны различной тематики. На выставках будут представлены коллекции, включающие около 70 метеоритов, в том числе с Луны, Марса и Весты, а также более 120 коллекций артефактов, в том числе оригинальные работы Исаака Ньютона, Галилео Галилея и Иоганна Кеплера.

Такие технологии, как визуализация данных, дополненная реальность, виртуальная реальность и были внедрены, чтобы помочь посетителям получить больше знаний в области астрономии и науки, сообщает globaltimes.cn

Отказавшись от прямых стен в пользу дугообразных линий, Вонг и его команда надеялись показать, что все во Вселенной находится в постоянном движении и управляется множеством сил.

По словам Вонга, на них также повлияла "проблема трех тел", пока не решенный вопрос о том, как математически рассчитать движение трех небесных объектов, таких как планеты, спутники или звезды, на основе их гравитационных взаимоотношений друг с другом.

В дизайне Вонга космическая загадка отображена в трех дугообразных формах. Это окулус, сфера и перевернутый купол, обозначающие солнце, луну и звезды.

Посетители сначала сталкиваются с окулусом, который находится над главным входом в музей. Он действует как часы, создавая круг солнечного света, который движется по полу в течение дня, показывая время и сезон.

Фото: CNN

Далее идет планетарий, который заключен в сферу и появляется с крыши здания, как восход луны. Нижняя часть массивной конструкции, кажется, парит в невесомости, и внизу есть место для прогулок.

Фото: CNN

Наконец, огромный перевернутый стеклянный купол на вершине крыши дает посетителям возможность увидеть открытое ночное небо.

Фото: CNN

"Мы хотим, чтобы люди понимали особую природу Земли как места, где обитает жизнь, в отличие от любого другого известного нам места во Вселенной", — говорит Вонг.