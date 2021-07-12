58 тис. кв. м. території. У Китаї відкривають найбільший у світі астрономічний музей (фото)

У кінці цього тижня в Шанхаї відкриється музей астрономії з унікальним дизайном, планетарієм, обсерваторією і телескопом.

У Шанхаї відкривається найбільший у світі музей астрономії, його складна криволінійна форма була розроблена для відображення геометрії космосу. Тут немає прямих ліній або прямих кутів, конструкція складається з трьох дуг, що перекривають одне одну та схожі на орбіти небесних тіл, повідомляє CNN.

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Музей планують відкрити 17-18 липня 2021 року.

Фото: CNN

Шанхайський астрономічний музей є філією Шанхайського музею науки та техніки і має площу понад 58 тисяч квадратних метрів. У ньому будуть представлені наукові експонати, тут розміщені планетарій, обсерваторія і сонячний телескоп заввишки майже 24 метри. Дизайн нового музею був розроблений американською фірмою Ennead Architects, яка у 2014 році виграла міжнародний конкурс на проектування будівлі.

"Будівлю задумано як уособлення архітектури, натхненної астрономією", — говорить провідний дизайнер Томас Дж. Вонг.

Фото: CNN

У музеї будуть представлені виставкові зони різної тематики. На виставках будуть представлені колекції, що включають близько 70 метеоритів, у тому числі з Місяця, Марса і Вести, а також понад 120 колекцій артефактів, у тому числі оригінальні роботи Ісаака Ньютона, Галілео Галілея і Йоганна Кеплера.

Такі технології, як візуалізація даних, доповнена реальність, віртуальна реальність були впроваджені, щоб допомогти відвідувачам отримати більше знань у галузі астрономії та науки, повідомляє globaltimes.cn.

Відмовившись від прямих стін на користь дугоподібних ліній, Вонг та його команда сподівалися показати, що все у Всесвіті в постійному русі і управляється безліччю сил.

За словами Вонга, на них також вплинула "проблема трьох тіл", поки не вирішене питання про те, як математично розрахувати рух трьох небесних об'єктів, таких як планети, супутники або зірки, на основі їхніх гравітаційних взаємин одне з одним.

У дизайні Вонга космічна загадка відображена в трьох дугоподібних формах. Це окулус, сфера і перевернутий купол, що позначають сонце, місяць і зірки.

Відвідувачі спочатку стикаються з окулусом, який розташований над головним входом до музею. Він діє як годинник, створюючи коло сонячного світла, яке рухається по підлозі протягом дня, показуючи час і сезон.

Фото: CNN

Далі йде планетарій, який укладено у сферу і з'являється з даху будівлі, як сходить велика зірка. Нижня частина масивної конструкції, здається, ширяє в невагомості, і внизу є місце для прогулянок.

Фото: CNN

Нарешті величезний перевернутий скляний купол на вершині даху дає відвідувачам можливість побачити відкрите нічне небо.

Фото: CNN

"Ми хочемо, щоб люди розуміли особливу природу Землі як місця, де мешкає життя, на відміну від будь-якого іншого відомого нам місця у Всесвіті", — говорить Вонг.