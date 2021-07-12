Исследователи рассказали, что случится, если Земля увеличится вдвое

Эксперты представили небольшой сценарий развития событий, охватывающих как ужасные штормы, так и целое вымирание.

Гравитация

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Если предположить, что плотность Земли останется неизменной, то удвоение радиуса увеличивает массу планеты в восемь раз. В таком случае удвоится еще и гравитация, в результате чего большинство растений и деревьев быстро упадут. Любое животное размером с собаку (или больше) не сможет бежать, не сломав ногу, поэтому крупные хищники будут двигаться очень медленно, пишет Science Focus.

Продолжительность дня

Момент импульса пропорционален произведению массы и радиуса в квадрате. А согласно закону сохранения момента импульса, планета начнет вращаться в 32 раза медленнее.

Один день будет длиться больше месяца, что создаст огромный температурный дисбаланс между светлой и темной стороной планеты, спровоцировав штормы, которые разрушат все здания.

Давление воздуха

При удвоении Земли удвоится также и воздух. Он по-прежнему будет пригоден для дыхания, а дополнительный кислород поможет компенсировать большие усилия, необходимые для перекачивания крови в мозг.

Более плотный воздух облегчит полет птиц, хотя большинству нужно будет приземляться на воду, чтобы смягчить удар, вызванный более сильной гравитацией.

Тектоника плит

Больший объем радиоактивных элементов в мантии спровоцирует более горячую магму. Несмотря на то, что кора станет толще, сотни новых вулканов начнут извергаться, выбрасывая в атмосферу все больше углекислого газа и создавая парниковый эффект. Это приведет к крупнейшему вымиранию, которое когда-либо видела Земля.