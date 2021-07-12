Дослідники розповіли, що трапиться, якщо Земля збільшиться вдвічі

Експерти представили невеличкий сценарій розвитку подій, що охоплюють як жахливі шторми, так і ціле вимирання.

Гравітація

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Якщо припустити, що щільність Землі залишиться незмінною, то подвоєння радіусу збільшує масу планети у вісім разів. У такому випадку подвоїться ще й гравітація, внаслідок чого більшість рослин і дерев швидко впадуть. Будь-яка тварина розміром із собаку (або більше) не зможе бігти, не зламавши ногу, тому великі хижаки рухатимуться дуже повільно, пише Science Focus.

Тривалість дня

Момент імпульсу пропорційний добутку маси і радіусу в квадраті. А відповідно до закону збереження моменту імпульсу, планета почне обертатися в 32 рази повільніше.

Один день триватиме більше місяця, що створить величезний температурний дисбаланс між світлою і темною стороною планети, спровокувавши шторми, які зруйнують всі будівлі.

Тиск повітря

Після подвоєння Землі подвоїться також і повітря. Воно як і раніше буде придатне для дихання, а додатковий кисень допоможе компенсувати великі зусилля, необхідні для перекачування крові в мозок.

Більш щільне повітря полегшить політ птахів, хоча більшості потрібно буде приземлятися на воду, щоб пом'якшити удар, викликаний більш сильною гравітацією.

Тектоніка плит

Більший обсяг радіоактивних елементів у мантії спровокує більш гарячу магму. Незважаючи на те, що кора стане товщою, сотні нових вулканів почнуть вивергатися, викидаючи в атмосферу все більше вуглекислого газу і створюючи парниковий ефект. Це призведе до найбільшого вимирання, яке коли-небудь бачила Земля.