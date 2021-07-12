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Дослідники розповіли, що трапиться, якщо Земля збільшиться вдвічі

Юлія Чайка
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Земля, космос, ілюстрація

Експерти представили невеличкий сценарій розвитку подій, що охоплюють як жахливі шторми, так і ціле вимирання.

Гравітація

лев, малюнок, кістка

Якщо припустити, що щільність Землі залишиться незмінною, то подвоєння радіусу збільшує масу планети у вісім разів. У такому випадку подвоїться ще й гравітація, внаслідок чого більшість рослин і дерев швидко впадуть. Будь-яка тварина розміром із собаку (або більше) не зможе бігти, не зламавши ногу, тому великі хижаки рухатимуться дуже повільно, пише Science Focus.

Тривалість дня

будинок, крах, малюнок

Момент імпульсу пропорційний добутку маси і радіусу в квадраті. А відповідно до закону збереження моменту імпульсу, планета почне обертатися в 32 рази повільніше.

Один день триватиме більше місяця, що створить величезний температурний дисбаланс між світлою і темною стороною планети, спровокувавши шторми, які зруйнують всі будівлі.

Тиск повітря

птах, Земля, малюнок

Після подвоєння Землі подвоїться також і повітря. Воно як і раніше буде придатне для дихання, а додатковий кисень допоможе компенсувати великі зусилля, необхідні для перекачування крові в мозок.

Більш щільне повітря полегшить політ птахів, хоча більшості потрібно буде приземлятися на воду, щоб пом'якшити удар, викликаний більш сильною гравітацією.

Тектоніка плит

вулкани, магма, малюнок

Більший обсяг радіоактивних елементів у мантії спровокує більш гарячу магму. Незважаючи на те, що кора стане товщою, сотні нових вулканів почнуть вивергатися, викидаючи в атмосферу все більше вуглекислого газу і створюючи парниковий ефект. Це призведе до найбільшого вимирання, яке коли-небудь бачила Земля.