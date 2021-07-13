Ученые выяснили, как горстка людей смогла пережить извержение супервулкана Тоба

Часть Индонезии, Индии и Индийского океана покрылись пеплом, а на планете наступила вулканическая зима.

Масштабное извержение супервулкана в Индонезии около 74000 лет назад привело к серьезным изменениями климата во многих частях земного шара. Об этом сообщает Forbes.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В новом исследовании говорится, как некоторые ранние популяции смогли избежать полного вымирания.

Извержение супервулкана Тоба, расположенного на основе Суматра, около 74000 лет назад, стало крупнейшим на Земле за последние 28 млн лет. Некоторые части Индонезии, Индии и Индийского океана оказались покрыты 15-сантиметровым слоем вулканического пепла. Приблизительно 7 тыс. км3 скальной породы изверглись, образовав кратерное озеро, которое видно даже из космоса.

Пепел и вулканические газы, выпущенные в результате извержения в атмосферу, частично заблокировали солнечный свет. На планете наступила вулканическая зима, когда температура во всем мире упала на 3-5 градусов.

Но влияние этого извержения на эволюцию человека до сих пор остается неясным. В 1998 году антрополог Стэнли Амброуз установил связь между низкой генетической изменчивостью (свойство потомков приобретать отличия от родительских форм), обнаруженной у современных людей, и извержение Тоба. Генетические данные указывают на сокращение человеческой популяции около 74 тыс. лет назад, когда выжили всего несколько тысяч человек. Именно они и стали родоначальниками современных людей.

Согласно теории, большинство ранних людей в Европе и Азии не выжили, поскольку климат и окружающая среда внезапно изменились после извержения Тоба. Лишь небольшая группа людей с ограниченной генетической изменчивостью выжила в Африке.

Но этой истории не соответствуют археологические и палеоклиматические записи.

"Мы использовали большое количество симуляций климатических моделей, чтобы разрешить этот парадокс", – говорит ведущий автор исследования из Университета Рутгерса Бенджамин Блэк.

"Наши результаты показывают, что мы искали не в том месте, чтобы воссоздать изменения климата. Африка и Индия были относительно защищены, в то время как Северная Америка, Европа и Азия несли на себе основное бремя похолодания", – добавляет ученый.

Исследователи провели 42 моделирования глобальных климатических моделей, в которых варьировался объем вулканических выбросов, время года, состояние климата и высота извержения. С помощью такого моделирования ученые сделали оценку диапазона климатических нарушений, вызванных извержением Тоба.

Результаты показали, что были существенные региональные различия в климатических изменениях. Моделирование показало похолодание в северном полушарии минимум на 4 градуса, с падением температуры в некоторых частях региона до 10 градусов.

В это же время, даже при самых суровых условиях извержения, похолодание в Южном полушарии, включая регионы, населенные первыми людьми, не превышало 4 градусов. Правда, на юге Африки и Индии могло наблюдаться снижение количества осадков при самом высоком уровне вулканических выбросов.

Ученые считают, что извержение Тоба оказало умеренно влияние на развитие видов гоминидов в Африке, что далеко от теории о нескольких тысячах выживших.

"Наша работа – это не только анализ последствий извержения Тоба около 74 тыс. лет назад, но и средство понимания того, как такие извержения могут повлиять на современное общество. В конечном итоге, это позволит уменьшить опасность для окружающей среды и общества во время будущих извержений вулканов", – подытожили эксперты.