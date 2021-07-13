Россия предлагает построить атомную электростанцию на Марсе

Строительство АЭС на Красной планете необходимо для того, чтобы снабжать будущую российскую базу электричеством.

Концепция использования ядерной энергии для расширения нашего человеческого присутствия в других частях Солнечной системы сегодня актуальна, как никогда, пишет Futurism.

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Так дочерняя компания российского космического агентства "Роскосмос" предлагает построить на Марсе атомную электростанцию для обеспечения энергией будущую российскую базу на Красной планете.

Для питания ядерного реактора на марсианской поверхности конструкторское бюро "Арсенал" им. М.В. Фрунзе, рекомендует использовать те же технологии, что и для "Зевса", предлагаемого межпланетного космического буксира.

Массивный космический буксир предназначен для использования ядерной электродвигательной установки, чтобы доставлять полезный груз по всей Солнечной системе.

Ранее в этом году глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предположил, что в поисках инопланетной жизни "Зевс" сможет также посетить и другие планеты, включая Юпитер. Россия надеется начать его летные испытания примерно с 2030 года.

По мнению "Арсенала", "Зевс" можно будет использовать для отправки отдельной атомной электростанции на Красную планету, после чего ее спустят на поверхность планеты на парашюте.

Несмотря на серьезные бюджетные ограничения (страна потратила на свою космическую программу менее десятой части по сравнению с тем, что правительство США выделило NASA в прошлом году), российское космическое агентство недавно объявило об амбициозных планах на ближайшие десять лет, включая запуск российской космической станции, пилотируемых и беспилотных миссий к Луне, и даже строительство лунной базы в сотрудничестве с Китаем.

Тем не менее России предстоит еще много работы, прежде чем она сможет отправить ядерный космический буксир для доставки атомной электростанции на Марс, не говоря уже о строительстве там базы с экипажем.