Росія пропонує побудувати атомну електростанцію на Марсі

Будівництво АЕС на Червоній планеті необхідне для того, щоб постачати майбутню російську базу електрикою.

Концепція використання ядерної енергії для розширення нашого людської присутності в інших частинах Сонячної системи сьогодні актуальна, як ніколи, пише Futurism.

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Так, дочірня компанія російського космічного агентства "Роскосмос" пропонує побудувати на Марсі атомну електростанцію для забезпечення енергією майбутньої російської бази на Червоній планеті.

Для живлення ядерного реактора на марсіанській поверхні конструкторське бюро "Арсенал" ім. М.В. Фрунзе, рекомендує використовувати ті ж технології, що і для "Зевса", пропонованого міжпланетного космічного буксира.

Масивний космічний буксир призначений для використання ядерної електродвигунної установки, щоб доставляти корисний вантаж по всій Сонячній системі.

Раніше в цьому році глава Роскосмосу Дмитро Рогозін припустив, що в пошуках інопланетного життя "Зевс" зможе також відвідати й інші планети, включаючи Юпітер. Росія сподівається почати його льотні випробування приблизно з 2030 року.

На думку "Арсеналу", "Зевс" можна буде використовувати для відправки окремої атомної електростанції на Червону планету, після чого її спустять на поверхню планети на парашуті.

Незважаючи на серйозні бюджетні обмеження (країна витратила на свою космічну програму менше десятої частини порівняно з тим, що уряд США виділив NASA в минулому році), російське космічне агентство нещодавно оголосило про амбітні плани на найближчі десять років, включаючи запуск російської космічної станції, пілотованих і безпілотних місій до Місяця, і навіть будівництво місячної бази у співпраці з Китаєм.

Проте в Росії є ще багато роботи, перш ніж вона зможе відправити ядерний космічний буксир для доставки атомної електростанції на Марс, не кажучи вже про будівництво там бази з екіпажем.