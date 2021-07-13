Нулевой пациент? Итальянка заразилась COVID-19 за месяц до первых случаев в Ухане

Ученые разыскивают неизвестную жительницу Милана, которая может пролить свет на распространение коронавируса.

В расследовании начала пандемия коронавируса, есть одна загадка – жительница Италии, которую ученые до сих пор не могут найти, пишет Wall Street Journal.

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Члены исследовательской группы под руководством ВОЗ, изучающие происхождение вируса, хотят расследовать случай 25-летней жительницы Милана. В ноябре 2019 года она обратилась в больницу с болью в горле и поражением кожи: симптомами болезни, которая будет обнаружена в Ухане лишь месяц спустя.

У пациентки взяли лишь образец кожи размером меньше 19 центов. Образец в двух тестах, проведенных 6 месяцев спустя, показал следы вируса COVID-19. Исследование было опубликовано Британским журналом дерматологии.

По словам ученых, дополнительное расследование случая с итальянкой может помочь определить, как долго вирус циркулировал в Китае и других странах до того, как в декабре 2019 года в Ухане произошла вспышка.

Образец кожи со следами COVID-19 в Милане – это один из примеров разрозненных улик с момента первых дней пандемии.

"Мы не можем игнорировать подобное", – говорит голландский вирусолог, член исследовательской группы ВОЗ Марион Купманс.

По ее словам, случай с итальянкой мог бы показать, распространился ли вирус на Италию к ноябрю 2019 года.

Но проблема заключается в том, что никто из исследователей не знает, где находится эта женщина. Клиника в Милане и Миланский университет, которые наблюдали за случаем, заявили, что у них нет никаких подробностей о пациентке. Дерматолог Раффаэле Джанотти, лечивший итальянку, умер в марте, за несколько дней до того, как группа ВОЗ попросила дополнительно расследовать случай.

Команда ВОЗ рекомендовала поискать в других странах подобные случаи заболевания коронавирусом, которые предшествовали первому зарегистрированному – жителю Ухани по фамилии Чен, заболевшему в начале декабря 2019 года. Пекин уже заявил, что его часть расследования завершена и не реагирует на призывы США, ЕС и ВОЗ продолжить исследования.

По словам ученых, изучение ранних случаев коронавируса может помочь установить график распространения вируса.

Команда ВОЗ призвала банки крови в разных странах, включая Италию, провести тестирование образцов с конца 2019 года. Несколько исследователей предоставили доказательства того, что люди заражались COVID-19 до того, как в их регионах появились первые подтвержденные случаи.

Но поиск ранних случаев коронавируса в банках крови – трудоемкий процесс, говорят исследователи.

"Необходимо проверить огромное количество образцов. Я не думаю, что это реально возможно", – отмечает директор Института фармакологических исследований им. Марио Негри в Милане Джузеппе Ремуцци.

Поэтому случай с неизвестной итальянкой остается одним из самых интригующих ранних случаев заражения коронавирусом. Доктор Джанотти, дерматолог из Миланского университета, 10 ноября 2019 года взял образец кожи у 25-летней женщины. У нее была сыпь – симптом, который позже медики свяжут с COVID-19.

Спустя несколько месяцев, когда пандемия пришла в Италию в начале 2020 года, доктор Джанотти поднял архивные образцы кожи в поисках неопознанных случаев коронавируса. В образце шириной 38 мм, взятом у 25-летней итальянки, доктор обнаружил следы коронавируса. Джанотти считал, что COVID-19 распространился по миру за несколько недель до того, как вирус был обнаружен в Ухане.

В ходе двух тестов, на образце ткани, были обнаружены следы шиповидного белка характерного для SARS-CoV-2. К сожалению, образец был слишком разрушен, чтобы предоставить достаточно материала для генетического секвенирования вируса, которое бы окончательно подтвердило присутствие COVID-19. Выделение РНК вируса также позволило бы ученым сравнить имеющийся образец с первыми случаями в Китае.

"Я был разочарован тем, что мы не можем подтвердить наличие вируса другим, третьим методом", – говорит соавтор исследования доктора Джанотти, эксперт из Европейского института онкологии Милана Массимо Барберис.

Доктор Барберис и другие ученые заявили, что неизвестная итальянка могла перенести коронавирус почти бессимптомно.

30 марта 2020 года группа ВОЗ рекомендовала провести дальнейшие исследования случая в Милане. Тремя днями ранее доктор Джанотти внезапно скончался в возрасте 61 года. Соавторы его статьи, в том числе доктор Барберис, заявили, что не имеют контактных данных женщины, сдавшей образец кожи.

В Миланском университете также не имеют информации о пациентке, как и в клинике Милана, куда женщина обратилась за помощью.

Доктор Барберис считает, что по мере угасания пандемии, исследователи потеряли энтузиазм в поисках истоков вируса: "Люди не заинтересованы".