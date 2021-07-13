Нульовий пацієнт? Італійка заразилася COVID-19 за місяць до перших випадків в Ухані

Учені розшукують невідому жительку Мілана, яка може пролити світло на поширення коронавірусу.

У розслідуванні початку пандемії коронавірусу є одна загадка — мешканка Італії, яку вчені досі не можуть знайти, пише Wall Street Journal.

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Члени дослідницької групи під керівництвом ВООЗ, які вивчають походження вірусу, хочуть розслідувати випадок 25-річної мешканки Мілана. У листопаді 2019 року вона звертається до лікарні з болем у горлі й ураженням шкіри: симптомами хвороби, яка буде виявлена в Ухані лише місяць потому.

У пацієнтки взяли лише зразок шкіри розміром менше 19 центів. Зразок у двох тестах, проведених 6 місяців потому, показав сліди вірусу COVID-19. Дослідження було опубліковане Британським журналом дерматології.

За словами вчених, додаткове розслідування випадку з італійкою може допомогти визначити, як довго вірус циркулював у Китаї та інших країнах до того, як у грудні 2019 року в Ухані стався спалах.

Зразок шкіри зі слідами COVID-19 у Мілані — це один з прикладів розрізнених доказів з моменту перших днів пандемії.

"Ми не можемо ігнорувати подібне", — говорить голландський вірусолог, член дослідницької групи ВООЗ Маріон Купманс.

За її словами, випадок з італійкою міг би показати, чи поширився вірус на Італію до листопада 2019 року.

Але проблема полягає в тому, що ніхто з дослідників не знає, де ця жінка. Клініка в Мілані і Міланський університет, які спостерігали за випадком, заявили, що в них немає ніяких подробиць про пацієнтку. Дерматолог Раффаеле Джанотті, який лікував італійку, помер у березні, за кілька днів до того, як група ВООЗ попросила додатково розслідувати випадок.

Команда ВООЗ рекомендувала пошукати в інших країнах подібні випадки захворювання коронавірусом, які передували першому зареєстрованому — жителю Ухані на прізвище Чен, хворому на початку грудня 2019 року. Пекін уже заявив, що його частина розслідування завершена і не реагує на заклики США, ЄС і ВООЗ продовжити дослідження.

За словами вчених, вивчення ранніх випадків коронавірусу може допомогти встановити графік поширення вірусу.

Команда ВООЗ закликала банки крові в різних країнах, включаючи Італію, провести тестування зразків з кінця 2019 року. Кілька дослідників надали докази того, що люди заражалися COVID-19 до того, як у їхніх регіонах з'явилися перші підтверджені випадки.

Але пошук ранніх випадків коронавірусу в банках крові — трудомісткий процес, кажуть дослідники.

"Необхідно перевірити величезну кількість зразків. Я не думаю, що це реально можливо", — зазначає директор Інституту фармакологічних досліджень ім. Маріо Негрі в Мілані Джузеппе Ремуцці.

Тому випадок з невідомою італійкою залишається одним з найбільш цікавих ранніх випадків зараження коронавірусом. Доктор Джанотті, дерматолог з Міланського університету, 10 листопада 2019 року взяв зразок шкіри у 25-річної жінки. У неї був висип — симптом, який пізніше медики зв'яжуть з COVID-19.

Через кілька місяців, коли пандемія прийшла в Італію на початку 2020 року, доктор Джанотті підняв архівні зразки шкіри в пошуках невпізнаних випадків коронавірусу. У зразку завширшки 38 мм, взятому у 25-річної італійки, доктор виявив сліди коронавірусу. Джанотті вважав, що COVID-19 поширився світом за кілька тижнів до того, як вірус був виявлений в Ухані.

У ході двох тестів, на зразку тканини, були виявлені сліди шипоподібного білка характерного для SARS-CoV-2. На жаль, зразок був занадто зруйнований, щоб надати достатньо матеріалу для генетичного секвенування вірусу, яке б остаточно підтвердило наявність COVID-19. Виділення РНК вірусу також дозволило б ученим порівняти наявний зразок з першими випадками в Китаї.

"Я був розчарований тим, що ми не можемо підтвердити наявність вірусу іншим, третім методом", — говорить співавтор дослідження доктора Джанотті, експерт з Європейського інституту онкології Мілана Массімо Барберіс.

Доктор Барберіс та інші вчені заявили, що невідома італійка могла перенести коронавірус майже безсимптомно.

30 березня 2020 року група ВООЗ рекомендувала провести подальші дослідження випадку в Мілані. Трьома днями раніше доктор Джанотті раптово помер у віці 61 року. Співавтори його статті, у тому числі доктор Барберіс, заявили, що не мають контактних даних жінки, яка здала зразок шкіри.

У Міланському університеті також не мають інформації про пацієнтку, як і в клініці Мілана, куди жінка звернулася за допомогою.

Доктор Барберіс вважає, що в міру згасання пандемії, дослідники втратили ентузіазм у пошуках витоків вірусу: "Люди не зацікавлені".