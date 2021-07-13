Карта памяти Земли. Ученые обнаружили место, фиксирующее 120 миллионов лет истории планеты

Главной особенностью этого места является то, что оно охватывает палеозой, довольно важную и интересную, но плохо сохранившуюся эру.

Взгляд палеонтологов на прошлое обычно представляет собой серию снимков, кратких моментов времени, когда в определенном районе возникли подходящие условия для образования окаменелостей животных или растений, пишет IFLS.

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Однако теперь ученые обнаружили место, где зафиксировано развитие жизни на протяжении 120 миллионов лет. Более того, оно охватывает палеозой, особенно важную, но плохо сохранившуюся эпоху. Единственная проблема заключается в том, что этот клад находится в одном из самых труднодоступных мест на Земле.

Как сообщают исследователи, на берегах реки Пил, которая дальше на север впадает в дельту реки Маккензи, были обнаружены горные породы, фиксирующие жизнь на дне океана 490-370 миллионов лет назад.

"Нигде больше в мире нет места, где можно было бы изучить столь длительную историю Земли, где практически не менялись бы глубина воды или тип бассейна", — рассказывает доктор Эрик Сперлинг из Стэнфордского университета.

Даже когда условия изначально подходят для образования окаменелостей, геологические процессы обычно разрушают то, что осталось, сохраняя для ученых лишь разрозненные записи.

Отложения реки Пил начинаются в верхнем кембрии, когда кислорода было слишком мало, чтобы поддерживать жизнь многих животных, и заканчиваются в среднем девоне, когда рыбы захватили моря.

Дальнейшее изучение должно многое рассказать о видах, обитавших тогда в этих морях, которые в то время не находились на краю Северного полярного круга.

На ранней Земле в атмосфере и океанах практически не было кислорода. Кислородная катастрофа — глобальное изменение состава атмосферы Земли, произошедшее в самом начале протерозоя в период сидерий около 2,5-2,2 миллиарда лет назад, изменила ситуацию, но кислорода по-прежнему не хватало для поддержания современной быстро развивающейся, активной жизни.

Сроки второго большого изменения, когда концентрация кислорода приблизилась к сегодняшним значениям, также является малоизученной областью.

Решение этого вопроса может многое рассказать о способности различных видов выживать в условиях низкого содержания кислорода. Авторы исследования делают вывод, что атмосфера приблизилась к своему нынешнему состоянию позднее, чем считалось ранее.

"Ранние животные жили в мире с низким содержанием кислорода. Как бы ни была ценна эта информация, она досталась нам нелегко", — заключил Сперлинг.