Карта пам'яті Землі. Вчені виявили місце, яке фіксує 120 мільйонів років історії планети

Головною особливістю цього місця є те, що воно охоплює палеозой, досить важливу і цікаву, але погано збережену еру.

Погляд палеонтологів на минуле зазвичай являє собою серію знімків, коротких моментів часу, коли в певному районі виникли сприятливі умови для утворення скамʼянілостей тварин або рослин, пише IFLS.

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Однак тепер вчені виявили місце, де зафіксовано розвиток життя протягом 120 мільйонів років. Більш того, воно охоплює палеозой, особливо важливу, але погано збереглася епоху. Єдина проблема полягає в тому, що цей скарб знаходиться в одному з найбільш важкодоступних місць на Землі.

Як повідомляють дослідники, на берегах річки Піл, яка далі на північ впадає в дельту річки Маккензі, були виявлені гірські породи, здатні фіксувати життя на дні океану 490-370 мільйонів років тому.

"Ніде більше у світі немає місця, де можна було б вивчити настільки тривалу історію Землі, де практично не змінювалися б глибина води або тип басейну", — розповідає доктор Ерік Сперлінг зі Стенфордського університету.

Навіть коли умови спочатку підходять для утворення скамʼянілостей, геологічні процеси зазвичай руйнують те, що залишилося, зберігаючи для вчених лише розрізнені записи.

Відкладення річки Піл починаються у верхньому кембрії, коли кисню було занадто мало, щоб підтримувати життя багатьох тварин, і закінчуються в середньому девоні, коли риби захопили моря.

Майбутнє вивчення має багато розповісти про види, що мешкали тоді в цих морях, які в тоді не перебували на краю Північного полярного кола.

На ранній Землі в атмосфері та океанах практично не було кисню. Киснева катастрофа — глобальна зміна складу атмосфери Землі, що сталася на самому початку протерозою в період сидериту близько 2,5-2,2 мільярда років тому, змінила ситуацію, але кисню як і раніше не вистачало для підтримки сучасного активного життя, що швидко розвивалося.

Терміни другої великої зміни, коли концентрація кисню наблизилася до сьогоднішніх значень, також є маловивченою областю.

Вирішення цього питання може багато розповісти про здібності різних видів виживати в умовах низького вмісту кисню. Автори дослідження роблять висновок, що атмосфера наблизилася до свого нинішнього стану пізніше, ніж вважалося раніше.

"Ранні тварини жили у світі з низьким вмістом кисню. Як би не була цінна ця інформація, вона дісталася нам нелегко", — підсумував Сперлінг.