Мрачное будущее: колебания орбиты Луны могут привести к рекордному наводнению в 2030-х годах

Если наводнения будут происходить по 10 или 15 раз в месяц, предприятия не смогут нормально функционировать, а люди потеряют работу, так как не смогут до нее добраться.

В своем новом исследовании, опубликованном в Nature Climate Change, эксперты утверждают, что колебание орбиты Луны в сочетании с повышением уровня моря из-за изменения климата приведут к разрушительным наводнениям, пишет Zee News.

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Колебание орбиты Луны это не то, что обычно беспокоит простых землян, но если верить новому исследованию NASA, экстремальные погодные явления на Земле могут быть связаны с ее спутником — Луной.

Но что же из себя представляют эти наводнения?

Происходящие в настоящее время в прибрежных районах, эти течения достигают примерно на 60 см выше среднесуточного прилива. И нам действительно стоит беспокоиться, поскольку они влияют на жизнь, приводя к затоплению домов и улиц.

Как утверждают ученые, эти неприятные наводнения станут более частыми и нерегулярными уже к середине 2030-х годов. Поэтому если исследователи не начнут планировать их прямо сейчас, в будущем они никак не смогут игнорировать ситуацию.

"Подобные наводнения представляют накопительный эффект, который со временем окажет влияние. Если они будут происходить по 10 или 15 раз в месяц, предприятия не смогут продолжать работать, когда их парковка будет полностью затоплена. Люди потеряют работу, потому что не смогут до нее добраться, а просачивающиеся выгребные ямы станут проблемой общественного здравоохранения", — рассказал ведущий автор исследования Фил Томпсон из Гавайского университета.

Прогнозируемое увеличение количества паводковых дней обусловлено несколькими факторами.

Во-первых, повышением уровня моря. По мере глобального потепления атмосфера Земли нагревается, приводя к таянию ледникового льда рекордными темпами, который сбрасывает огромные объемы талой воды в океан.

В результате, по данным NOAA, средний мировой уровень моря поднялся с 1880 года на 21–24 см, причем примерно треть этого показателя произошла всего за последние 25 лет. К 2100 году он может подняться с 0,3 м до 2,5 м в зависимости от количества выбросов парниковых газов в ближайшие десятилетия.

В то время как повышение уровня моря само по себе увеличит частоту наводнений во время прилива, им будет способствовать еще и Луна.

Луна воздействует на приливы и отливы, но ее влияние из года в год разное. Она фактически "колеблется" на своей орбите, слегка изменяя свое положение относительно Земли в ритмичном 18,6-летнем цикле.

В течение половины цикла Луна подавляет приливы на Земле, что приводит к более низкому подъему воды, а в течение второй половины цикла он усиливается.

В настоящее время мы находимся в фазе усиления прилива. Следующий цикл усиления прилива начинается в середине 2030-х годов, и к тому времени уровень мирового океана поднимется достаточно, чтобы сделать эти приливы выше нормы особенно опасными.

Низменные районы, расположенные вблизи уровня моря, все больше подвергаются риску и страдают из-за усиления наводнений, а дальше будет только хуже. Сочетание гравитационного притяжения Луны, повышения уровня моря и изменения климата будет продолжать усугублять наводнения в прибрежных районах по всему миру. Все это серьезно повлияет на нормальную жизнь, особенно в прибрежных районах, поэтому решением этой проблемы стоит заняться уже сегодня.