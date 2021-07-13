Похмуре майбутнє: коливання орбіти Місяця можуть призвести до рекордної повені в 2030-х роках

Якщо повені будуть відбуватися по 10 або 15 разів на місяць, підприємства не зможуть нормально функціонувати, а люди втратять роботу, оскільки не зможуть до неї дістатися.

У своєму новому дослідженні, опублікованому в Nature Climate Change, експерти стверджують, що коливання орбіти Місяця в поєднанні з підвищенням рівня моря через зміну клімату призведуть до руйнівних повеней, пише Zee News.

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Коливання орбіти Місяця це не те, що зазвичай турбує простих землян, але якщо вірити новому дослідженню NASA, екстремальні погодні явища на Землі можуть бути пов'язані з її супутником — Місяцем.

Але що ж собою являють ці повені?

Течії, які відбуваються зараз у прибережних районах, сягають приблизно на 60 см вище середньодобового припливу. І нам дійсно варто турбуватися, оскільки вони впливають на життя, призводячи до затоплення будинків і вулиць.

Як стверджують учені, ці неприємні повені стануть частішими і нерегулярними вже до середини 2030-х років. Тому якщо дослідники не почнуть планувати їх прямо зараз, у майбутньому вони ніяк не зможуть ігнорувати ситуацію.

"Подібні повені являють накопичувальний ефект, який з часом вплине. Якщо вони будуть відбуватися по 10 або 15 разів на місяць, підприємства не зможуть продовжувати працювати, коли їхня парковка буде повністю затоплена. Люди втратять роботу, тому що не зможуть до неї дістатися, а просочувальні вигрібні ями стануть проблемою громадської охорони здоров'я", — розповів провідний автор дослідження Філ Томпсон із Гавайського університету.

Прогнозоване збільшення кількості паводкових днів зумовлене декількома факторами.

По-перше, підвищенням рівня моря. У міру глобального потепління атмосфера Землі нагрівається, що призводить до танення льодовикового льоду рекордними темпами, який скидає величезні обсяги талої води в океан.

Унаслідок, за даними NOAA, середній світовий рівень моря піднявся з 1880 року на 21-24 см, причому приблизно третина цього показника сталася всього за останні 25 років. До 2100 року він може піднятися з 0,3 м до 2,5 м залежно від кількості викидів парникових газів у найближчі десятиліття.

У той час як підвищення рівня моря саме по собі збільшить частоту повеней під час припливу, їм сприятиме ще й Місяць.

Місяць впливає на припливи і відливи, але його вплив із року в рік різний. Він фактично "коливається" на своїй орбіті, злегка змінюючи своє положення відносно Землі в ритмічному 18,6-річному циклі.

Протягом половини циклу Місяць пригнічує припливи на Землі, що призводить до більш низького підйому води, а протягом другої половини циклу він посилюється.

Наразі ми знаходимося у фазі посилення припливу. Наступний цикл посилення припливу починається у середині 2030-х років, і до того часу рівень світового океану підніметься достатньо, щоб зробити ці припливи вище норми особливо небезпечними.

Низинні райони, розташовані поблизу рівня моря, все більше піддаються ризику і страждають через посилення повеней, а далі буде тільки гірше. Поєднання гравітаційного тяжіння Місяця, підвищення рівня моря та зміни клімату буде продовжувати посилювати повені в прибережних районах по всьому світу. Все це серйозно вплине на нормальне життя, особливо в прибережних районах, тому вирішенням цієї проблеми варто зайнятися вже сьогодні.