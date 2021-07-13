На работу, как на похороны. Ученые назвали три признака токсичного места работы

Исследователи считают, что такая рабочая атмосфера может быть действительно опасной для психического здоровья.

Профессор из Уортонской школы бизнеса Нэнси Ротбард говорит, что токсичное место работы – это офис, где сотрудники начального звена испытывают агрессивное давление, оно истощает и толкает к увольнению. Об этом пишет Futurism.

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Агрессивное давление может включать насмешки, конкуренцию, необоснованные требования и множество других факторов. В конечном итоге, ситуация может стать опасной для психического здоровья сотрудника.

В исследовании, проведенном в июне 2021 года, ученые использовали такой показатель, как психосоциальный климат (PSC). Он в общих чертах определяет, насколько психологически безопасно чувствуют себя люди на своих рабочих местах.

Ученые обнаружили связь между PSC и симптомами депрессии, которые больше всего проявлялись у мужчин, чем у женщин. Иными словами, хотя известно, что токсичная маскулинность подпитывает токсичные рабочие места, мужчины страдают от такой атмосферы больше женщин.

Токсичные рабочие места не возникают на пустом месте, они создаются людьми. Заслуженный декан и почетный профессор Университета Акрона, президент компании Human Resource Decisions Стэнли Сильверман говорит, что здесь применима пословица о рыбе, гниющей с головы.

"Когда во главе организации стоит высокомерный и токсичный лидер, сотрудники начального звена думают, что именно так выглядит успех, и пытаются сами смоделировать такое же поведение. Это создает токсичное место работы", – говорит Сильверман.

Психотерапевт Джеймс Марруго, который помогает успешным мужчинам справиться со стрессом и тревогой из-за работы, согласен с таким заявлением.

"Слишком занятые лидеры, которые лишены сочувствия, как правило, создают токсичную рабочую обстановку", – отмечает Марруго.

Три признака токсичного рабочего места

Токсичные рабочие места бывают самых разных форм и видов, но Сильверман указывает на три общих признака.

Большая текучка. Людям свойственно покидать токсичные рабочие места. Они уходят из-за пошатнувшегося здоровья, или по другим причинам, но так или иначе, сотрудники покидают это место работы. Нездоровая конкуренция. Сильверман рассказывает, что он консультировал компании, в которых культивировалась идея: "работай усерднее, чем все остальные". Такой подход, в свою очередь, может создать токсичную чреду. Например, в одной компании все сотрудники выходили на работу по субботам, несмотря на отсутствие задач. Сотрудники знали, что вице-президент компании будет на месте в выходной, и таким образом хотели выделиться перед начальством. Сотрудники боятся друг друга. Когда место работы токсично, связь между людьми прерывается. "Если в компании люди активно избегают друг друга, это явный признак токсичного рабочего места", – говорит Марруго.

Когда стоит уходить

Не все одинаково относятся к рабочей атмосфере. Некоторые могут преуспеть в агрессивной среде, которая будет вредна для остальных.

"Множество людей работают на должностях, которые им не интересны, и с радостью остаются на них благодаря хорошему и эффективному руководству", – подчеркивает психотерапевт.

Но, по словам эксперта, если вы боитесь идти каждое утро на работу, это верный признак того, что работа стала токсичным местом.

"Первое, что вам нужно сделать, это обратиться в отдел кадров, чтобы узнать, могут ли они чем-то помочь", – советует Марруго.

Если увольнение действительно благоприятно скажется на психическом здоровье, эксперты советуют работникам составить финансовый план, чтобы не оказаться в безвыходной ситуации.

Психическое здоровье и финансовое положения у всех разные. Некоторые люди смогут продолжить работу в токсичной среде пока ищут новое место, другим придется уволиться раньше.