На роботу, як на похорон. Вчені назвали три ознаки токсичного місця роботи

Дослідники вважають, що така робоча атмосфера може бути справді небезпечною для психічного здоров'я.

Професор з Уортонської школи бізнесу Ненсі Ротбард каже, що токсичне місце роботи — це офіс, де працівники початкової ланки відчувають агресивний тиск, це виснажує і штовхає до звільнення. Про це пише Futurism.

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Агресивний тиск може включати глузування, конкуренцію, необгрунтовані вимоги та безліч інших чинників. У підсумку, ситуація може стати небезпечною для психічного здоров'я співробітника.

У дослідженні, проведеному в червні 2021 року вчені використовували такий показник, як психосоціальний клімат (PSC). Він у загальних рисах визначає, наскільки психологічно безпечно почувають себе люди на своїх робочих місцях.

Вчені виявили зв'язок між PSC і симптомами депресії, які найбільше проявлялися у чоловіків, ніж у жінок. Іншими словами, хоча відомо, що токсична маскулінність підживлює токсичні робочі місця, чоловіки страждають від такої атмосфери більше за жінок.

Токсичні робочі місця не виникають на порожньому місці, вони створюються людьми. Заслужений декан і почесний професор Університету Акрона, президент компанії Human Resource Decisions Стенлі Сільверман каже, що тут може бути застосоване прислів'я про рибу, що гниє з голови.

"Коли на чолі організації стоїть зарозумілий і токсичний лідер, співробітники початкової ланки думають, що саме так виглядає успіх, і намагаються самі змоделювати таку ж поведінку. Це створює токсичне місце роботи", — говорить Сільверман.

Психотерапевт Джеймс Марруго, який допомагає успішним чоловікам справитися зі стресом і тривогою через роботу, згоден з такою заявою.

"Занадто зайняті лідери, які позбавлені співчуття, як правило, створюють токсичну робочу обстановку", — зазначає Марруго.

Три ознаки токсичного робочого місця

Токсичні робочі місця бувають найрізноманітніших форм і видів, але Сільверман вказує на три загальних ознаки.

Велика плинність. Людям властиво залишати токсичні робочі місця. Вони йдуть через погіршення здоров'я, або з інших причин, але так чи інакше, співробітники залишають це місце роботи. Нездорова конкуренція. Сільверман розповідає, що він консультував компанії, в яких культивувалася ідея: "працюй старанніше, ніж всі інші". Такий підхід може створити токсичну атмосферу. Наприклад, в одній компанії всі співробітники виходили на роботу по суботах, незважаючи на відсутність завдань. Співробітники знали, що віцепрезидент компанії буде на місці у вихідний, і таким чином хотіли виділитися перед начальством. Співробітники бояться один одного. Коли місце роботи токсичне, зв'язок між людьми переривається. "Якщо в компанії люди активно уникають один одного, це явна ознака токсичного робочого місця", — говорить Марруго.

Коли варто йти

Не всі однаково ставляться до робочої атмосфери. Деякі можуть досягти успіху в агресивному середовищі, яке буде шкідливим для інших.

"Безліч людей працюють на посадах, які їм не цікаві, і з радістю залишаються на них завдяки гарному і ефективному керівництву", — підкреслює психотерапевт.

Але, за словами експерта, якщо ви боїтеся йти щоранку на роботу, це вірна ознака того, що робота стала токсичним місцем.

"Перше, що вам потрібно зробити, це звернутися до відділу кадрів, щоб дізнатися, чи можуть вони чимось допомогти", — радить Марруго.

Якщо звільнення справді сприятливо позначиться на психічному здоров'ї, експерти радять працівникам скласти фінансовий план, щоб не опинитися у безвихідній ситуації.

Психічне здоров'я і фінансове положення у всіх різні. Деякі люди зможуть продовжити роботу в токсичному середовищі поки шукають нове місце, іншим доведеться звільнитися раніше.