Послание сквозь миллионы лет. NASA отправит в космос еще один аппарат с капсулой времени

Космическое агентство готовится запустить аппарат "Люси" к троянским астероидам Юпитера.

В 1970-х годах четыре космических корабля начали свое путешествие за пределы Солнечной системы. На первых аппаратах, которые отправились в межзвездное пространство, NASA оставило послание для инопланетных цивилизаций. Так, на борту межпланетных станций Pioneer 10 и 11 были размещены таблички с информацией о людях и Земле. На двух других аппаратах Voyager 1 и 2 были отправлены в далекий космос золотые пластинки с записями, пишет Phys.org.

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Продолжая эту традицию, новый космический аппарат NASA "Люси" будет нести аналогичную табличку. Однако, поскольку "Люси" не будет выходить за пределы Солнечной системы, табличка будет капсулой времени, содержащей послание для потомков.

В рамках своей основной миссии "Люси" отправится к троянским астероидам Юпитера, которые вращаются вокруг Солнца за пределами главного пояса астероидов. Поскольку астероиды представляют из себя "окаменелые" останки планет, космический аппарат "Люси" был назван в честь окаменелых останков предка человека, найденных в год запуска Pioneer 11. Останки древнего человека были названы Люси под влиянием одной из песен Битлз.

После того, как "Люси" завершит свою миссию в 2033 году, космический корабль продолжит путешествовать между троянскими астероидами еще сотни тысяч, если не миллионы лет. Потомки современных людей смогут найти аппарат, плавающий среди останков планет.

Поэтому команда "Люси" решила разместить на борту космического аппарата капсулу времени в виде таблички.

Капсула времени содержит послания от лауреатов Нобелевской премии по литературе, американских поэтов и других видных деятелей современности.

На мемориальной доске также изображена Солнечная система в день ожидаемого запуска "Люси" – 16 октября 2021 года. Команда "Люси" также отобразила траекторию полета аппарата от Земли до троянских астероидов.

NASA решило разместить капсулу времени в надежде, что исследования космоса продолжатся и когда-нибудь астро-археологи найдут артефакт тех времен, когда человечество сделало свои первые шаги в исследовании Солнечной системы.