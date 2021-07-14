Послання крізь мільйони років. NASA відправить у космос ще один апарат із капсулою часу

Космічне агентство готується запустити апарат "Люсі" до троянських астероїдів Юпітера.

У 1970-х роках чотири космічні кораблі почали свою подорож за межі Сонячної системи. На перших апаратах, які вирушили в міжзоряний простір, NASA залишило послання для інопланетних цивілізацій. Так, на борту міжпланетних станцій Pioneer 10 і 11 були розміщені таблички з інформацією про людей і Землю. На двох інших апаратах Voyager 1 і 2 були відправлені в далекий космос золоті платівки із записами, пише Phys.org.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Продовжуючи цю традицію, новий космічний апарат NASA "Люсі" нестиме аналогічну табличку. Однак, оскільки "Люсі" не виходитиме за межі Сонячної системи, табличка буде капсулою часу, що містить послання для нащадків.

У рамках своєї основної місії "Люсі" відправиться до троянських астероїдів Юпітера, які обертаються навколо Сонця за межами головного поясу астероїдів. Оскільки астероїди являють собою "скам'янілі" рештки планет, космічний апарат "Люсі" був названий на честь скам'янілих решток предка людини, знайдених у рік запуску Pioneer 11. Рештки стародавньої людини були названі Люсі під впливом однієї з пісень Бітлз.

Після того, як "Люсі" завершить свою місію в 2033 році, космічний корабель продовжить подорожувати між троянськими астероїдами ще сотні тисяч, якщо не мільйони років. Нащадки сучасних людей зможуть знайти апарат, який плаватиме серед рештків планет.

Тому команда "Люсі" вирішила розмістити на борту космічного апарату капсулу часу у вигляді таблички.

Капсула часу містить послання від лауреатів Нобелівської премії з літератури, американських поетів та інших видатних діячів сучасності.

На меморіальній дошці також зображена Сонячна система в день очікуваного запуску "Люсі" — 16 жовтня 2021 року. Команда "Люсі" також відобразила траєкторію польоту апарату від Землі до троянських астероїдів.

NASA вирішило розмістити капсулу часу в надії, що дослідження космосу продовжаться і колись астро-археологи знайдуть артефакт тих часів, коли людство зробило свої перші кроки в дослідженні Сонячної системи.