Спутник Юпитера Европа может иметь условия для жизни даже вопреки радиации

В настоящее время на Европе могут быть условия, подходящие для существования жизни, а вода способна проникать в ледяную кору и на поверхность спутника.

В непрерывных поисках жизни за пределами Земли и условий, пригодных для выживания, ученые исследовали несколько внутренних планет и экзопланет, но самой интригующей оказался ледяной спутник Юпитера — Европа, пишет India Today.

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В то время как ученые полагают, что под поверхностью луны находятся океаны, в которых могут быть условия для жизни, ее поверхность перенесла несколько ударов. В настоящее время эксперты изучили и оценили, насколько глубоко эта поверхность была нарушена из-за радиации и импактных событий (столкновение крупного метеорита, астероида, кометы или иного небесного тела с Землей или другой планетой или спутником).

Исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, утверждает, что молекулы, которые квалифицируются как потенциальные биосигнатуры, включающие химические признаки жизни, вполне можно найти на такой глубине.

"Кратеры и области массового истощения в средних и высоких широтах малодоступны для метеоритных ударов или радиации и предпочтительны для поиска жизни на Европе", — говорят ученые.

По данным NASA, Европа представляет особый научный интерес из-за ее соленого океана, который находится под толстым слоем льда. В настоящее время на ней могут присутствовать подходящие для жизни условия, а вода способна проникать даже в ледяную кору и на поверхность спутника.

"Если мы хотим найти нетронутые, химические биосигнатуры, нам придется заглянуть ниже зоны, где происходили метеоритные удары", — добавил ведущий автор исследования Эмили Костелло из Гавайского университета в Маноа.

Модель, разработанная исследователями, представляет обширную картину воздействия метеоритных ударов не только на луну Юпитера, но и на другие лишенные воздуха тела Солнечной системы.

Недавно исследователи обнаружили, что каменистый слой под Европой достаточно горячий, чтобы расплавиться и сформировать подводные вулканы.

"Вулканическая активность происходила на морском дне Европы в недавнем прошлом и, возможно, продолжается до сих пор", — добавляют исследователи.

Новое исследование призвано помочь миссии Europa Clipper, разработанной для того, чтобы определить, есть ли на этом далеком спутнике благоприятные для жизни условия. Цель экспедиции — исследовать Европу для изучения ее возможной обитаемости.

Европа была впервые открыта Галилеем в 1610 году, который также обнаружил вокруг Юпитера три других спутника — Ганимед, Каллисто и Ио. Первое телескопическое наблюдение этого мира было сделано в 1950-х годах, что позволило предположить обилие водяного льда на поверхности.