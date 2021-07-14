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Супутник Юпітера Європа може мати умови для життя навіть усупереч радіації

Юлія Чайка
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Європа, знімок, поверхня

Наразі на Європі можуть бути умови, які підходять для існування життя, а вода здатна проникати в крижану кору і на поверхню супутника.

У безперервних пошуках життя за межами Землі й умов, придатних для виживання, учені досліджували кілька внутрішніх планет і екзопланет, але найбільш цікавим виявився крижаний супутник Юпітера — Європа, пише India Today.

У той час як учені вважають, що під поверхнею місяця є океани, у яких можуть бути умови для життя, її поверхня перенесла кілька ударів. Наразі експерти вивчили й оцінили, наскільки глибоко ця поверхня була порушена через радіацію та імпактні події (зіткнення великого метеорита, астероїда, комети або іншого небесного тіла із Землею або іншою планетою або супутником).

Дослідження, опубліковане в журналі Nature Astronomy, стверджує, що молекули, які кваліфікуються як потенційні біосигнатури, що включають хімічні ознаки життя, цілком можна знайти на такій глибині.

"Кратери і місця масового виснаження в середніх і високих широтах малодоступні для метеоритних ударів або радіації і переважні для пошуку життя на Європі", — говорять учені.

За даними NASA, Європа представляє особливий науковий інтерес через її солоний океан, який розташований під товстим шаром льоду. Наразі на ній можуть бути відповідні для життя умови, а вода здатна проникати навіть у крижану кору і на поверхню супутника.

"Якщо ми хочемо знайти незаймані, хімічні біосигнатури, нам доведеться заглянути нижче зони, де відбувалися метеоритні удари", — додав провідний автор дослідження Емілі Костелло з Гавайського університету в Маноа.

Модель, розроблена дослідниками, представляє велику картину впливу метеоритних ударів не тільки на місяць Юпітера, а й на інші позбавлені повітря тіла Сонячної системи.

Нещодавно дослідники виявили, що кам'янистий шар під Європою досить гарячий, щоб розплавитися і сформувати підводні вулкани.

"Вулканічна активність відбувалася на морському дні Європи в недавньому минулому і, можливо, триває досі", — додають дослідники.

Нове дослідження покликане допомогти місії Europa Clipper, розробленій для того, щоб визначити, чи є на цьому далекому супутнику сприятливі для життя умови. Мета експедиції — дослідити Європу для вивчення її можливої населеності.

Європа була вперше відкрита Галілеєм у 1610 році, який також виявив навколо Юпітера три інших супутники — Ганімед, Каллісто та Іо. Перше телескопічне спостереження цього світу було зроблено в 1950-х роках, що дозволило припустити існування великої кількості водяного льоду на поверхні.