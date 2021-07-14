Бунтари планетарных масштабов. Астрономы впервые нашли несколько планет-подростков

Одна из обнаруженных экзопланет делает полный оборот вокруг своей звезды всего за 13 часов.

Космический телескоп TESS помог идентифицировать четыре экзопланеты, вращающиеся вокруг пары молодых звезд, названных TOI 2076 и TOI 1807. Об этом сообщает SciTechDaily.

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Обнаруженные миры могут дать ученым представление о малоизученной стадии эволюции планет.

"Планеты в обеих солнечных системах находятся в переходной, или юношеской фазе жизненного цикла. Они не новорожденные, но и не зрелые. Изучение планет на этом подростковом этапе в конечном итоге, поможет понять более старые планеты в других системах", – говорит астроном из Исследовательского центра Эймса NASA Кристина Хеджес.

Звезды TOI 2076 и TOI 1807 находятся на расстоянии более 130 световых лет от нас, а расстояние между самим звездами составляет около 30 световых лет. Обе звезды относятся к К-типу, или оранжевым карликам, возрастом около 200 млн лет, что составляет лишь 5% от возраста Солнца.

Данные показывают, что обнаруженные звезды движутся в космосе в одном направлении. Астрономы считают, что звезды расположены слишком далеко, чтобы вращаться вокруг друг друга, но могут быть рождены из одного газового облака.

На TOI 2076 и TOI 1807 происходят вспышки, которые намного мощнее, чем те, что производит Солнце.

"Сейчас звезды производят, возможно, в 10 раз больше ультрафиолетового света, чем в будущем, когда они достигнут возраста Солнца. Поскольку Солнце могло быть таким же активным в своей юности, эти две системы могут показать условия в ранней Солнечной системе", – говорит астрофизик из Университета Южного Квинсленда Джордж Чжоу.

Физик Алекс Хьюз из Университета Лафбороа первым обратил внимание на TOI 2076. В конечном итоге, у звезды были обнаружены три планеты – мини-Нептуна. Самая внутренняя планета TOI 2076 b примерно в три раза больше Земли и делает оборот вокруг звезды каждые 10 дней. Две внешних планеты TOI 2076 c и d почти в четыре раза больше Земли, их орбиты превышают 17 дней.

У звезды TOI 1807 есть только одна известная планета – TOI 1807 b, которая примерно в два раза больше Земли и обращается вокруг звезды всего за 13 часов. Экзопланеты с такими короткими орбитами встречаются крайне редко.

В настоящее время ученые работают над измерением массы планет, но вспышки на гиперактивных молодых звездах могут усложнить задачу.

Согласно теоретическим моделям, планеты изначально имеют толстую атмосферу, оставшуюся после их образования. Некоторые теряют атмосферу из-за вспышек на звездах, а другие могут сформировать их повторно.

Возраст систем TOI 2076 и TOI 1807 предполагает, что их планеты могут находиться где-то в середине этой атмосферной эволюции. TOI 2076 b получает от своей звезды в 400 раз больше ультрафиолетового излучения, чем Земля от Солнца, а TOI 1807 b получает примерно в 22 000 раз больше.

Команда исследователей особенно заинтересована в изучении TOI 1807 b, так как это планеты со сверхкоротким периодом жизни. Предполагается, что мирам трудно формироваться так близко к звездам, но они могут рождаться на большей дистанции и мигрировать поближе.

Планета TOI 1807 b должна была мигрировать к своей звезде всего за 200 млн лет. Если у планеты нет толстой атмосферы и она состоит из горных пород, то ее поверхность может быть покрыта океанами расплавленной лавы.