Бунтарі планетарних масштабів. Астрономи вперше знайшли кілька планет-підлітків

Одна з виявлених екзопланет робить повний оборот навколо своєї зірки всього за 13 годин.

Космічний телескоп TESS допоміг ідентифікувати чотири екзопланети, що обертаються навколо пари молодих зірок, названих TOI 2076 і TOI 1807. Про це повідомляє SciTechDaily.

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Виявлені світи можуть дати вченим уявлення про маловивчену стадію еволюції планет.

"Планети в обох сонячних системах знаходяться в перехідній, або юнацькій фазі життєвого циклу. Вони не новонароджені, але і не зрілі. Вивчення планет на цьому підлітковому етапі у підсумку, допоможе зрозуміти старіші планети в інших системах", — говорить астроном з Дослідницького центру Еймса NASA Христина Хеджес.

Зірки TOI 2076 і TOI 1807 знаходяться на відстані більше 130 світлових років від нас, а відстань між самими зірками становить близько 30 світлових років. Обидві зірки ставляться до К-типу, або помаранчевим карликам, віком близько 200 млн років, що становить лише 5% від віку Сонця.

Дані показують, що виявлені зірки рухаються в космосі в одному напрямку. Астрономи вважають, що зірки розташовані занадто далеко, щоб обертатися навколо одна одної, але можуть бути народжені з однієї газової хмари.

На TOI 2076 і TOI 1807 відбуваються спалахи, які набагато могутніші, ніж ті, що виробляє Сонце.

"Зараз зірки виробляють, можливо, у 10 разів більше ультрафіолетового світла, ніж у майбутньому, коли вони досягнуть віку Сонця. Оскільки Сонце могло бути таким же активним у своїй юності, ці дві системи можуть показати умови в ранній Сонячній системі", — говорить астрофізик з Університету Південного Квінсленда Джордж Чжоу.

Фізик Алекс Гʼюз з Університету Лафбороа першим звернув увагу на TOI 2076. У підсумку, біля зірки були виявлені три планети — мінінептуни. Сама внутрішня планета TOI 2076 b приблизно утричі більша за Землю і робить оборот навколо зірки кожні 10 днів. Дві зовнішніх планети TOI 2076 c та d майже в чотири рази більші за Землю, їх орбіти перевищують 17 днів.

У зірки TOI 1807 є тільки одна відома планета — TOI 1807 b, яка приблизно удвічі більша за Землю і обертається навколо зірки всього за 13 годин. Екзопланети з такими короткими орбітами зустрічаються вкрай рідко.

Зараз вчені працюють над вимірюванням маси планет, але спалахи на гіперактивних молодих зірках можуть ускладнити завдання.

Згідно теоретичних моделей, планети спочатку мають товсту атмосферу, що залишилася після їх утворення. Деякі втрачають атмосферу через спалахи на зірках, а інші можуть сформувати їх повторно.

Вік систем TOI 2076 і TOI 1807 передбачає, що їх планети можуть знаходитися десь в середині цієї атмосферної еволюції. TOI 2076 b отримує від своєї зірки у 400 разів більше ультрафіолетового випромінювання, ніж Земля від Сонця, а TOI 1807 b отримує приблизно у 22 000 разів більше.

Команда дослідників особливо зацікавлена у вивченні TOI 1807 b, оскільки це планети зі надкоротким періодом життя. Передбачається, що світам важко формуватися так близько до зірок, але вони можуть народжуватися на більшій дистанції і мігрувати ближче.

Планета TOI 1807 b повинна була мігрувати до своєї зірки всього за 200 млн років. Якщо у планети немає товстої атмосфери і вона складається з гірських порід, то її поверхня може бути покрита океанами розплавленої лави.