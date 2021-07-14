Новая Атлантида: ученые рассказали, возможна ли жизнь в подводных городах и зачем это нужно

Многие люди считают подобную идею фантастикой, однако оказалось, что построить подводные места обитания можно уже сегодня.

Идея о людях, живущих под водой, может быть не такой уж и безумной, как считают многие. Подводные города — когда-то относившаяся исключительно к видеоиграм или научной фантастике, могут стать перспективным решением для человечества в далеком будущем, пишет Science Focus.

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Зачем людям понадобиться подводные города?

Некоторые ученые считают, что по мере того как уровень моря и численность населения повысятся, и у нас начинает заканчиваться пространство на суше, мы должны начать колонизировать подводный мир.

Более того, это хороший способ изучить океаны. Идея жизни под водой представляет особый интерес для ученых со всего мира, включая морских биологов. Как бы парадоксально не звучало, но исследователи знают о Марсе больше, чем о родных водах Земли.

На сегодняшний день люди исследовали только 3% океана. Жизнь под водой также может помочь ученым лучше понять планету и эволюцию земной жизни. Не говоря уже о том, что на дне океана еще предстоит обнаружить множество ресурсов.

Будут ли проблемы с питанием?

Хорошая новость заключается в том, что жизнь на дне океана может обеспечить человеку свободный доступ к морепродуктам и морским растениям. В настоящее время под водой живут акванавты, которые могут частично поддерживать питание за счет подводной охоты в сочетании с консервированными продуктами.

Кроме того, более традиционные блюда и даже пресная вода могут транспортироваться по туннелям или шланговым системам, соединенным с поверхностью.

Каковы основные препятствия для жизни под водой?

Жизнь под водой столкнется с определенными трудностями, такими как низкие температуры, огромное давление и недостаток кислорода. Не говоря уже о том, что длительное пребывание под водой может нанести вред человеческому организму.

Исследователям предстоит создать такую структуру и смесь воздуха, в которой люди из подводного города смогут свободно дышать.

Строить колонии на глубине более 300 м нельзя. В идеале — на гораздо меньшей глубине. Это связано с тем, что давление на этих глубинах потребует не только очень толстых стенок, но и длительных периодов декомпрессии при возвращении на поверхность.

Кроме того, людям придется принимать дополнительные меры для обеспечения здорового соотношения кислорода и других газов в воздухе, поскольку организму требуются разное количество компонентов воздуха под давлением.

Для подачи некоторого количества кислорода, можно использовать растения и искусственный свет, но для этого необходим азот или гелий.

Кто-нибудь уже пробовал жить под водой?

В 1962 году дайвер Жак-Ив Кусто построил первую подводную среду обитания. Стальной цилиндр, называемый Conshelf 1, в течение недели служил домом для двух дайверов.

Они были погружены у берегов Марселя на глубину 10 м, изучали морскую флору и фауну и даже построили подводную ферму. Однако подводная жизнь нужна не только океанографам.

В 1970 году женская команда американских "акванавтов" провела более 10 дней на глубине 15 м под водой в Карибском бассейне. Целью миссии, получившей название Tektite II было изучение психологических последствий жизни в тесном помещении, в среде, похожей на космический корабль.

В настоящее время по всему миру существует несколько подводных исследовательских лабораторий.

Можно ли заняться постройкой подводных городов уже сейчас?

Прямо сейчас у людей есть возможность создавать подводные колонии, которые могли бы содержать более 100 человек.

"На самом деле нет никаких технологических препятствий. Если у вас есть деньги и желание, вы можете осуществить цель хоть сегодня", — отметил профессор биологии из Стэнфордского университета Ян Коблик.

Построенные из стали, стекла и специального цемента, среды обитания чаще всего будут иметь модульную конструкцию, а не популярную концепцию большого подводного пузыря или купола.

Единственное, что мешает воплотить идею в жизнь, так это отсутствие интереса, мотивации и финансирования.