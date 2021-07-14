Нова Атлантида: вчені розповіли, чи можливе життя в підводних містах і навіщо це потрібно

Багато людей вважають подібну ідею фантастикою, проте виявилося, що побудувати підводні місця проживання можна вже сьогодні.

Ідея про людей, що живуть під водою, може бути не такою вже і божевільною, як вважає багато хто. Підводні міста — які колись стосувалися виключно до відеоігор або наукової фантастики, можуть стати перспективним рішенням для людства в далекому майбутньому, пише Science Focus.

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Навіщо людям можуть знадобитися підводні міста?

Деякі вчені вважають, що в міру того як рівень моря і чисельність населення підвищаться, і у нас починає закінчуватися простір на суші, ми повинні почати колонізувати підводний світ.

Більше того, це хороший спосіб вивчити океани. Ідея життя під водою становить особливий інтерес для вчених з усього світу, включаючи морських біологів. Ніби парадоксально звучить, але дослідники знають про Марс більше, ніж про рідні води Землі.

На сьогодні люди досліджували тільки 3% океану. Життя під водою також може допомогти вченим краще зрозуміти планету і еволюцію земного життя. Не кажучи вже про те, що на дні океану ще належить виявити безліч ресурсів.

Чи будуть проблеми з харчуванням?

Гарна новина полягає у тому, що життя на дні океану може забезпечити людині вільний доступ до морепродуктів і морських рослин. Зараз під водою живуть акванавти, які можуть частково підтримувати харчування за рахунок підводного полювання у поєднанні з консервованими продуктами.

Крім того, традиційніші страви і навіть прісна вода можуть транспортуватися тунелями або шланговими системами, сполученими з поверхнею.

Які основні перешкоди для життя під водою?

Життя під водою зіткнеться з певними труднощами, такими як низькі температури, величезний тиск і брак кисню. Не кажучи вже про те, що тривале перебування під водою може завдати шкоди людському організму.

Дослідникам належить створити таку структуру і суміш повітря, в якій люди з підводного міста зможуть вільно дихати.

Будувати колонії на глибині понад 300 м не можна. В ідеалі — на набагато меншій глибині. Це пов'язано з тим, що тиск на цих глибинах потребуватиме не тільки дуже товсті стінки, а й тривалі періоди декомпресії при поверненні на поверхню.

Крім того, людям доведеться вживати додаткових заходів для забезпечення здорового співвідношення кисню та інших газів у повітрі, оскільки організму потрібна різна кількість компонентів повітря під тиском.

Для подачі деякої кількості кисню, можна використовувати рослини і штучне світло, але для цього необхідний азот або гелій.

Хтось вже пробував жити під водою?

У 1962 році дайвер Жак-Ів Кусто побудував перше підводне середовище проживання. Сталевий циліндр, званий Conshelf 1, протягом тижня служив будинком для двох дайверів.

Вони були занурені у берегів Марселя на глибину 10 м, вивчали морську флору і фауну і навіть побудували підводну ферму. Однак підводне життя потрібне не тільки океанографам.

У 1970 році жіноча команда американських "акванавтів" провела більше 10 днів на глибині 15 м під водою в Карибському басейні. Метою місії, яка отримала назву Tektite II було вивчення психологічних наслідків життя в тісному приміщенні, в середовищі, схожому на космічний корабель.

Зараз по всьому світу існує кілька підводних дослідницьких лабораторій.

Чи можна зайнятися будівництвом підводних міст уже зараз?

Прямо зараз у людей є можливість створювати підводні колонії, які могли б містити більше 100 осіб.

"Насправді немає ніяких технологічних перешкод. Якщо у вас є гроші і бажання, ви можете здійснити мету хоч сьогодні", — зазначив професор біології із Стенфордського університету Ян Коблик.

Побудовані зі сталі, скла і спеціального цементу, середовища проживання найчастіше матимуть модульну конструкцію, а не популярну концепцію великого підводного міхура або купола.

Єдине, що заважає втілити ідею в життя — це відсутність інтересу, мотивації та фінансування.