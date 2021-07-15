Эксплуатация наивных людей. Создатель Dogecoin призвал мир отказаться от "ужасной" криптовалюты

Соавтор популярного альткойна Dogecoin Джексон Палмер в Twitter раскритиковал технологию и сообщество, стоящее за криптовалютами в целом.

“После многих лет изучения, — написал Палмер, — я считаю, что криптовалюта — это по своей сути правая, гиперкапиталистическая технология, созданная в первую очередь для увеличения благосостояния ее сторонников за счет комбинации уклонения от уплаты налогов, ослабления регулирующего надзора и искусственно созданного дефицита", — цитирует твит Палмера Futurism

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В отличие от соавтора Dogecoin Билли Маркуса, который недавно решил инвестировать в токен сам, Палмер считает, что криптоиндустрия поддерживает именно те финансовые системы, которые стремиться заменить.

"Криптовалютная индустрия использует сеть сомнительных деловых связей, покупает влиятельных лиц, платит СМИ, чтобы увековечить культ быстрого обогащения, цель которого - получить деньги от разочаровавшихся в традиционной финансовой системе и наивных людей", — написал Палмер.

Другими словами, как и традиционные финансовые системы, криптоиндустрия служит для отделения имущих от неимущих, пишет Futurism.

"Финансовая эксплуатация, несомненно, существовала и до криптовалюты, но криптовалюта почти создана специально для того, чтобы сделать спекуляции более эффективными для тех, кто находится наверху, и менее защищенными для уязвимых", — пишет Палмер.

По данным Федеральной торговой комиссии (FTC), американцы потеряли более 80 миллионов долларов в результате мошенничества с криптовалютой в период с октября 2020 года по июнь 2021 года, что на 1000 процентов больше, чем в прошлом году.

Несмотря на полное отсутствие мер предосторожности для наиболее уязвимых, регулирующие органы США мало что сделали, чтобы изменить это, говорится в статье.

"Криптовалюта — это самые худшие составляющие сегодняшней капиталистической системы (например, коррупцию, мошенничество, неравенство) плюс использование программного обеспечения для технического ограничения использования вмешательств (например, аудитов, регулирования, налогообложения), которые служат защитой для среднестатистического человека", — написал Палмер.

"К сожалению, это вид опасной "бесплатной для всех" капиталистической криптовалюты, которая была создана таким образом, чтобы продвигать капитализм с самого начала своего создания", — утверждает Палмер.

Палмер призвал отказаться от криптовалюты, заявив, что это не соответствует его "политике или системе убеждений".

В конце концов, Dogecoin был задуман как криптовалютная шутка. Но с колоссальным ростом ее стоимости, в значительной степени вызванным Илоном Маском, шутка превратилась в то, что изначально была призвана высмеивать. И Палмеру надоело объяснять, почему это так плохо.