Експлуатація наївних людей. Творець Dogecoin закликав світ відмовитися від "жахливої" криптовалюти

Співавтор популярного альткойну Dogecoin Джексон Палмер у Twitter розкритикував технологію і спільноту, що стоїть за криптовалютою в цілому.

"Після багатьох років вивчення, — написав Палмер, — я вважаю, що криптовалюта — це за своєю суттю права гіперкапіталістична технологія, створена спершу для збільшення добробуту її прихильників за рахунок комбінації ухилення від сплати податків, ослаблення регулювального нагляду та штучно створеного дефіциту", — цитує твіт Палмера Futurism.

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На відміну від співавтора Dogecoin Біллі Маркуса, який недавно вирішив інвестувати в токен сам, Палмер вважає, що криптоіндустрія підтримує саме ті фінансові системи, які прагнуть замінити.

"Криптовалютна індустрія використовує мережу сумнівних ділових зв'язків, купує впливових осіб, платить ЗМІ, щоб увічнити культ швидкого збагачення, мета якого — отримати гроші від тих, хто розчарувався в традиційній фінансовій системі, і наївних людей", — написав Палмер.

Іншими словами, як і традиційні фінансові системи, криптоіндустрія служить для відділення багатих від незаможних, пише Futurism.

"Фінансова експлуатація, безсумнівно, існувала і до криптовалюти, але криптовалюта майже створена спеціально для того, щоб зробити спекуляції більш ефективними для тих, хто нагорі, і менш захищеними для вразливих", — пише Палмер.

За даними Федеральної торгової комісії (FTC), американці втратили понад 80 мільйонів доларів у результаті шахрайства з криптовалютою в період з жовтня 2020 року по червень 2021 року, що на 1000 відсотків більше, ніж у минулому році.

Незважаючи на повну відсутність запобіжних заходів для найбільш вразливих, регулювальні органи США мало що зробили, щоб змінити це, йдеться в статті.

"Криптовалюта — це найгірший складник сьогоднішньої капіталістичної системи (наприклад, корупція, шахрайство, нерівність) плюс використання програмного забезпечення для технічного обмеження використання втручань (наприклад, аудитів, регулювання, оподаткування), які служать захистом для середньостатистичної людини", — написав Палмер.

"На жаль, це вид небезпечної "безкоштовної для всіх" капіталістичної криптовалюти, яка була створена таким чином, щоб просувати капіталізм із самого початку свого створення", — стверджує Палмер.

Палмер закликав відмовитися від криптовалюти, заявивши, що це не відповідає його "політиці або системі переконань".

Зрештою, Dogecoin був задуманий як криптовалютний жарт. Але з колосальним зростанням її вартості, значною мірою викликаним Ілоном Маском, жарт перетворився в те, що із самого початку мали висміювати. І Палмеру набридло пояснювати, чому це так погано.