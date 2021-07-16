С Безосом в космос полетит 18-летний сын голландского бизнесмена

Подросток станет самым молодым человеком, когда-либо летавшим в космос.

Компания Blue Origin объявила, что четвертым пассажиром на корабле New Shepard будет 18-летний Оливер Дэмен. Он заменит анонимного участника аукциона, став самым молодым человеком, когда-либо летавшим в космос. Об этом сообщает New Atlas.

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Такая замена означает, что первый полет New Shepard побьет не один, а сразу два рекорда, когда аппарат взлетит по суборбитальной траектории к краю космоса. Дело в том, что вместе с Дэменом полетит 82-летняя Мэри Уоллес, которая была одной из женщин-пилотов программы "Меркурий 13". Она прошла отборочные испытания NASA, чтобы стать астронавтом в 1960-х года. Уолес станет самым пожилым человеком, совершившим полет в космос.

Также участие в полете примет основатель Blue Origin Джефф Безос и его брат Марк. Четвертое место было изначально куплено на аукционе анонимным участником торгов за 28 млн долларов. Сумма была пожертвована молодым ученым, начинающим STEM-карьеру.

Согласно сообщению Blue Origin, анонимный участник торгов был вынужден отменить свой полет из-за нестыковок в расписании. После этого место предложили генеральному директору голландской инвестиционной фирмы Somerset Capital Partners Джосу Дэмену, который собирался полететь вторым рейсом New Shepard. Он, в свою очередь, уступил место своему сыну-подростку Оливеру.

Увлеченный космическими полетами с 4-летнего возраста, Оливер окончил среднюю школу в 2020 году и собирается получить лицензию пилота, а также начать изучать физику в Утрехтском университете в сентябре 2020 года.

"Мы благодарим победителя аукциона за щедрую поддержку и для нас большая честь приветствовать Оливера, летящего с нами на New Shepard. Это знаменует начало коммерческих операций New Shepard, и Оливер представляет новое поколение людей, которые помогут нам построить дорогу в космос", – заявил генеральный директор Blue Origin Боб Смит.