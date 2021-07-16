Із Безосом у космос полетить 18-річний син голландського бізнесмена

Підліток стане наймолодшою людиною, яка коли-небудь літала у космос.

Компанія Blue Origin оголосила, що четвертим пасажиром на кораблі New Shepard буде 18-річний Олівер Демен. Він замінить анонімного учасника аукціону, ставши наймолодшою людиною, яка коли-небудь літала у космос. Про це повідомляє New Atlas.

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Така заміна означає, що перший політ New Shepard побʼє не один, а відразу два рекорди, коли апарат злетить по суборбітальній траєкторії до краю космосу. Справа в тому, що разом із Деменом полетить 82-річна Мері Воллес, яка була однією з жінок-пілотів програми "Меркурій 13". Вона пройшла відбіркові випробування NASA, щоб стати астронавтом у 1960-х роках. Воллес стане найстаршою людиною, яка здійснила політ у космос.

Також участь у польоті візьме засновник Blue Origin Джефф Безос і його брат Марк. Четверте місце було спочатку куплене на аукціоні анонімним учасником торгів за 28 млн доларів. Сума була пожертвувана молодим ученим, який почав STEM-карʼєру.

Згідно з повідомленням Blue Origin, анонімний учасник торгів був змушений скасувати свій політ через нестиковки в розкладі. Після цього місце запропонували генеральному директору голландської інвестиційної фірми Somerset Capital Partners Джос Демен, який збирався полетіти другим рейсом New Shepard. Він, зі свого боку, поступився місцем своєму сину-підлітку Оліверу.

Захоплений космічними польотами з 4-річного віку, Олівер закінчив середню школу в 2020 році та збирається отримати ліцензію пілота, а також почати вивчати фізику в Утрехтському університеті у вересні 2020 року.

"Ми дякуємо переможцеві аукціону за щедру підтримку і для нас велика честь вітати Олівера, який летить з нами на New Shepard. Це знаменує початок комерційних операцій New Shepard, й Олівер представляє нове покоління людей, які допоможуть нам побудувати дорогу в космос", — заявив генеральний директор Blue Origin Боб Сміт.