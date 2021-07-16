Стабильный климат Земли сформировался благодаря распространению наземных растений, - ученые

Для своего исследования эксперты изучили геохимические данные, найденные в образцах изотопов лития, а также определили роль углерода и кремния в стабилизации земного климата.

Одна из величайших загадок Земли заключается в том, как она постепенно превратилась из голого каменного шара в стартовую площадку для жизни, пишет Phys.org.

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Ученые потратили десятилетия на то, чтобы собрать воедино соответствующие подсказки — выявить и изучить сложное взаимодействие геологических процессов, атмосферной динамики и химических циклов на планете. В частности, ученые изучили роль углерода и кремния в стабилизации климата Земли.

Теперь исследование, проведенное Йельским университетом и опубликованное в журнале Nature, дает беспрецедентный взгляд на эту историю возрастом 3 миллиарда лет, запечатленную в древних отложениях со всего мира.

"Мы хотели углубить наше понимание того, какие процессы регулировали земной климат в геологических масштабах времени. Вопрос о том, как климат Земли оставался стабильным на протяжении большей части последних 3 миллиардов лет — один из самых фундаментальных и интригующих", — рассказал соавтор исследования Ноа Планавски из Йельского университета.

В основе истории климатической жизни Земли лежит ее способность удалять углекислый газ из атмосферы и накапливать его в горных породах и отложениях. И все это благодаря растениям. Их появление на суше и в океане привело к постепенным, но довольно серьезным изменениям в том, как выветривались горные породы и отложения. Эти изменения в выветривании открыли возможность для поглощения углерода в самой Земле.

"В результате произошло существенное снижение уровня углекислого газа, которое происходило параллельно с увеличением яркости Солнца по мере его старения, помогая обеспечить постоянную пригодность Земли как для простых, так и для сложных форм жизни", — отметил Планавски.

Ученые собрали более 600 образцов отложений примерно на 100 объектах по всему миру. Они изучали геохимические данные, найденные в образцах изотопов лития — методика, использовавшаяся в других исследованиях за последнее десятилетие для изучения конкретных моментов в недавнем и далеком прошлом Земли. Новое исследование охватывает всю историю Земли, позволяя исследователям документировать эволюцию того, как Земля регулировала свой климат.

Помимо урока истории, исследование предлагает долгосрочную перспективу быстрых изменений в современном глобальном климате.

"Несмотря на все огромные изменения, которые претерпела Земля в биосфере и в количестве получаемой солнечной радиации, она оставалась пригодной для жизни, внося коррективы в чрезвычайно длительных временных масштабах", — заключил Планавски.