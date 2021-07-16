Стабільний клімат Землі сформувався завдяки поширенню наземних рослин, — учені

Для свого дослідження експерти вивчили геохімічні дані, знайдені в зразках ізотопів літію, а також визначили роль вуглецю і кремнію в стабілізації земного клімату.

Одна з найбільших загадок Землі полягає в тому, як вона поступово перетворилася з голої кам'яної кулі в стартовий майданчик для життя, пише Phys.org.

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Учені витратили десятиліття на те, щоб зібрати воєдино відповідні підказки — виявити і вивчити складну взаємодію геологічних процесів, атмосферної динаміки і хімічних циклів на планеті. Зокрема, вчені вивчили роль вуглецю і кремнію в стабілізації клімату Землі.

Тепер дослідження, проведене Єльським університетом і опубліковане в журналі Nature, дає безпрецедентний погляд на цю історію віком 3 мільярди років, відбиту в древніх відкладеннях з усього світу.

"Ми хотіли поглибити наше розуміння того, які процеси регулювали земний клімат у геологічних масштабах часу. Питання про те, як клімат Землі залишався стабільним протягом більшої частини останніх 3 мільярдів років — одне з найбільш фундаментальних та цікавих", — розповів співавтор дослідження Ноа Планавскі з Єльського університету.

В основі історії кліматичного життя Землі лежить її здатність видаляти вуглекислий газ з атмосфери і накопичувати його в гірських породах і відкладеннях. І все це завдяки рослинам. Їхня поява на суші і в океані призвела до поступових, але досить серйозних змін у тому, як вивітрювалися гірські породи і відкладення. Ці зміни у вивітрюванні відкрили можливість для поглинання вуглецю в самій Землі.

"У результаті відбулося істотне зниження рівня вуглекислого газу, яке відбувалося паралельно зі збільшенням яскравості Сонця в міру його старіння, допомагаючи забезпечити постійну придатність Землі як для простих, так і для складних форм життя", — зазначив Планавскі.

Учені зібрали понад 600 зразків відкладень приблизно на 100 об'єктах по всьому світу. Вони вивчали геохімічні дані, знайдені в зразках ізотопів літію — методика, що використовувалася в інших дослідженнях за останнє десятиліття для вивчення конкретних моментів у недавньому і далекому минулому Землі. Нове дослідження охоплює всю історію Землі, дозволяючи дослідникам документувати еволюцію того, як Земля регулювала свій клімат.

Крім уроку історії, дослідження пропонує довгострокову перспективу швидких змін у сучасному глобальному кліматі.

"Незважаючи на всі величезні зміни, які зазнала Земля в біосфері і в кількості одержуваної сонячної радіації, вона залишалася придатною для життя, вносячи корективи в надзвичайно тривалих часових масштабах", — підсумував Планавскі.