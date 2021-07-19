У нейтронных звезд есть горы высотой менее миллиметра, - новое исследование

Чрезвычайная плотность нейтронных звезд делает даже их самые удивительные особенности почти плоскими.

Группа астрофизиков недавно использовала новые модели нейтронных звезд, чтобы нанести на карту идеально сферических структур звезд крошечные возвышенности. Они обнаружили, что самые большие возвышенности были чрезвычайно малы из-за сильного гравитационного притяжения, их высота составляла менее миллиметра, сообщает gizmodo.com

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Нейтронные звезды — это мертвые ядра некогда огромных звезд, которые сжались под действием собственной гравитации. Это самые плотные объекты во Вселенной, не считая черных дыр. Их называют нейтронными звездами, потому что их гравитация настолько сильная, что электроны в их атомах распадаются на протоны, образуя нейтроны. Эти звезды настолько компактны, что их масса, превышающая массу нашего Солнца и может поместиться в сферу размером с город.

"В течение последних двух десятилетий ученые проявляли большой интерес к пониманию того, насколько велики могут быть эти возвышенности до того, как оболочка нейтронной звезды распадется и эти горы исчезнут", — говорит Фабиан Гиттинс, астрофизик из Саутгемптонского университета.

Предыдущие исследования показали, что возвышенности нейтронных звезд могут быть высотой в несколько сантиметров. В более ранних расчетах предполагалось, что такие большие выпуклости могут быть на поверхности звезды, если она будет напряжена до предела. Но недавнее моделирование показало, что предыдущие расчеты нереалистичны для нейтронной звезды.

"У нейтронной звезды есть жидкое ядро, упругая оболочка и, кроме того, тонкая жидкая атмосфера. Каждая область достаточно сложна по своему", – говорит Нильс Андерссон, астрофизик из Университета Саутгемптона. "Мы построили модели, которые правильно объединяют эти разные области. Это позволяет нам сказать, когда и где эластичная оболочка впервые разрушается. Предыдущие исследования предполагали, что деформация звезды максимальна во всех точках одновременно, поэтому раньше считалось, что эти горы имеют слишком большой размер".

По словам Андерссона, основываясь на компьютерных моделях, изменения звездной оболочки "не будут достаточно сильными, чтобы вызвать коллапс звезды, потому что оболочка включает в себя вещество с довольно низкой плотностью".

Также Андерссон говорит, что существует вероятность появления гор большего размера, чем смоделировали ученые, после первого разрыва оболочки звезды из-за потока вещества на поверхности звезды. Но даже эти горы, сжатые огромной силой тяжести звезд, будут очень маленькими.