У нейтронних зірок є гори висотою менше міліметра, — нове дослідження

Надзвичайна щільність нейтронних зірок робить навіть їх найдивовижніші особливості майже плоскими.

Група астрофізиків недавно використовувала нові моделі нейтронних зірок, щоб нанести на карту ідеально сферичних структур зірок крихітні височини. Вони виявили, що найбільші височини були надзвичайно малі через сильне гравітаційне тяжіння, їх висота становила менше міліметра, повідомляє gizmodo.com

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Нейтронні зірки — це мертві ядра колись величезних зірок, які стиснулися під дією власної гравітації. Це найщільніші об'єкти у Всесвіті, не рахуючи чорних дір. Їх називають нейтронними зірками, тому що їх гравітація настільки сильна, що електрони в їх атомах розпадаються на протони, утворюючи нейтрони. Ці зірки настільки компактні, що їх маса, що перевищує масу нашого Сонця і може поміститися у сферу розміром з місто.

"Протягом останніх двох десятиліть вчені виявляли велику цікавість до розуміння того, наскільки великими можуть бути ці височини до того, як оболонка нейтронної зірки розпадеться і ці гори зникнуть", — говорить Фабіан Гіттінс, астрофізик з Саутгемптонського університету.

Попередні дослідження показали, що височини нейтронних зірок можуть бути висотою кілька сантиметрів. У більш ранніх розрахунках передбачалося, що такі великі опуклості можуть бути на поверхні зірки, якщо вона буде напружена до межі. Але недавнє моделювання показало, що попередні розрахунки нереалістичні для нейтронної зірки.

"У нейтронної зірки є рідке ядро, пружна оболонка і, крім того, тонка рідка атмосфера. Кожна область досить складна", — говорить Нільс Андерссон, астрофізик з Університету Саутгемптона. "Ми побудували моделі, які правильно об'єднують ці різні області. Це дозволяє нам сказати, коли і де еластична оболонка вперше руйнується. Попередні дослідження припускали, що деформація зірки максимальна в усіх точках одночасно, тому раніше вважалося, що ці гори мають занадто великий розмір" .

За словами Андерсона, грунтуючись на комп'ютерних моделях, зміни зоряної оболонки "не будуть достатньо сильними, щоб викликати колапс зірки, тому що оболонка включає в себе речовину з досить низькою щільністю".

Також Андерссон каже, що існує ймовірність появи гір більшого розміру, ніж змоделювали вчені, після першого розриву оболонки зірки через потік речовини на поверхні зірки. Але навіть ці гори, стислі величезною силою тяжіння зірок, будуть дуже маленькими.