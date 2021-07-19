Космический аппарат “Юнона” записал сверхъестественные звуки, исходящие от Юпитера

С помощью прибора Juno Waves "Юнона" "слушала" радиоизлучения огромного магнитного поля Юпитера, чтобы определить их точное местоположение.

Прислушиваясь к потоку электронов, текущих на Юпитер с его вулканического спутника Ио, ученые с помощью космического аппарата "Юнона" обнаружили, что вызывает мощные радиоизлучения в огромном магнитном поле планеты-гиганта. Новые данные проливают свет на поведение огромных магнитных полей, создаваемых планетами-гигантами, такими как Юпитер, сообщает Scitechdaily

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Юпитер обладает самым большим и мощным магнитным полем из всех планет в нашей Солнечной системе, которое примерно в 20 000 раз сильнее, чем у Земли. Магнитное поле Юпитера подвергается воздействию солнечного ветра, потока электрически заряженных частиц и магнитных полей, исходящих от Солнца. В зависимости от того, насколько сильно дует солнечный ветер, магнитное поле Юпитера может простираться на 3,2 миллиона километров к Солнцу и более чем на более 965 миллионов километров от Солнца до орбиты Сатурна.

У Юпитера есть несколько больших спутников, которые вращаются по орбите в его массивном магнитном поле, и Ио является ближайшим к нему спутником.

Вулканы на Ио все вместе взятые выпускают одну тонну вещества (газов и частиц) в секунду в космос возле Юпитера. Часть этого вещества расщепляется на электрически заряженные ионы и электроны и быстро захватывается магнитным полем Юпитера. Когда магнитное поле Юпитера проходит мимо Ио, электроны со спутника ускоряются вдоль магнитного поля к полюсам Юпитера.

[ + – ] Послушайте декаметровое радиоизлучение, вызванное взаимодействием Ио с магнитным полем Юпитера. Ученые преобразовали обнаруженное радиоизлучение на частоту в пределах слышимого человеческим ухом диапазона.

По пути эти электроны генерируют "декаметровые" радиоволны (так называемые декаметровые радиоизлучения). Прибор Juno Waves может "слушать" это радиоизлучение, которое генерируют летящие электроны.

Ученые использовали данные Juno Waves, чтобы определить точное место происхождения радиоизлучений в огромном магнитном поле Юпитера.

[ + – ] Разноцветные линии на этом изображении представляют собой силовые линии магнитного поля, которые связывают орбиту Ио с атмосферой Юпитера. Радиоволны исходят от источника и распространяются вдоль стенок полого конуса (серая область). Фото: NASA

"Радиоизлучение, вероятно, является постоянным, но Юнона должна быть в правильном месте, чтобы слушать", — говорит Ясмина Мартос из Центра космических полетов имени Годдарда NASA.

Радиоволны возникают из источника вдоль стенок полого конуса, выровненного и контролируемого силой и формой магнитного поля Юпитера. "Юнона" получает сигнал только тогда, когда вращение Юпитера приближает этот конус к космическому аппарату, точно так же, как маяк на короткое время светит на корабль в море.

Данные "Юноны" позволили ученым подсчитать, что энергия электронов, генерирующих радиоволны, была в 23 раза больше, чем предполагалось ранее. Кроме того, электроны не обязательно должны исходить от вулканического спутника. Например, по словам ученых, они могут находиться в магнитном поле планеты (магнитосфере) или исходить от Солнца как часть солнечного ветра.

Напоминаем, что ученые создали видео на основе данных аппарата "Юнона". Космический аппарат "Юнона" сделал уникальные снимки газового гиганта и его спутника, а команда миссии создала из этого маленький фильм.