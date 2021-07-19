Ученые рассказали, как даже одно дерево может помочь охладить город в ночное время

Согласно новому исследованию, даже одно дерево может создать более комфортный микроклимат в городе во время жары.

Когда ученые припарковали автомобили с датчиками температуры в тени деревьев в Вашингтоне, округ Колумбия, США, они заметили значительный охлаждающий эффект. В течение одного жаркого дня и ночи ученые собрали более 70 000 показаний температуры воздуха в различных условиях по всему городу. По сравнению с улицами без деревьев, на тех, на которых их было хотя бы по одному, вечерами было прохладнее, сообщает Sciencealert

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Даже когда солнце полностью садилось в этих районах с деревьями ночью было прохладнее.

"Наше исследование показывает, что мы не должны недооценивать роль, которую отдельные деревья могут играть в смягчении влияния жары в городских районах", — говорит ученый-эколог Майкл Алонзо из Американского университета в Вашингтоне.

Деревья, как известно, могут спасти от жары как жителей города, так и здания, действуя как кондиционеры.

Тень от деревьев играет определенную роль, уменьшая радиацию, которая попадает на землю и нагревает ее, но испарение воды с листьев в жаркий день также может повлиять на температуру воздуха.

Исследование в Вашингтоне показало, что много деревьев в парке в жаркий день охладили территорию на 1,8 ° C, что выше, чем предыдущие оценки ученых.

Одинокие деревья не имели такого эффекта днем, но вечером ситуация менялась. Исследование показало, что одно дерево высотой 15 метров отбрасывает 14-метровую тень днем. К вечеру тень от этого дерева увеличилась до 56 метров. Фактически это означало, что к концу дня небольшое количество деревьев могло покрыть тенью такое же количество земли, как густой лес.

Когда тени этих отдельных деревьев объединились, чтобы покрыть 50 процентов площади территории, исследователи обнаружили снижение температуры на 1,4 ° C.

Даже после захода солнца, когда тени одиноких деревьев покрывали лишь около 20 процентов площади территории, ученые заметили охлаждающий эффект.

Летом городские районы, лишенные зелени, могут превратиться в очень жаркие места, а повышение температуры в результате изменения климата еще больше усложнит ситуацию.

"Эти одинокие деревья действительно помогают городу остыть вечером, а это важно для здоровья человека", — говорит Алонзо.

Даже если нет мета для посадки многих деревьев, можно сажать деревья и по одному, и это спасет горожан от жары, говорят ученые.