Учені розповіли, як навіть одне дерево може допомогти охолодити місто в нічний час

Згідно з новим дослідженням, навіть одне дерево може створити більш комфортний мікроклімат у місті під час спеки.

Коли вчені припаркували автомобілі з датчиками температури в тіні дерев у Вашингтоні, округ Колумбія, США, вони помітили значний охолоджувальний ефект. Протягом одного спекотного дня і ночі вчені зібрали понад 70 000 показників температури повітря в різних умовах по всьому місту. Порівняно з вулицями без дерев, на тих, на яких їх було хоча б по одному, вечорами було прохолодніше, повідомляє Sciencealert.

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Навіть коли сонце повністю сідало, у цих районах з деревами вночі було прохолодніше.

"Наше дослідження показує, що ми не повинні недооцінювати роль, яку окремі дерева можуть відігравати в пом'якшенні впливу спеки в міських районах", — говорить учений-еколог Майкл Алонзо з Американського університету у Вашингтоні.

Дерева, як відомо, можуть врятувати від спеки як жителів міста, так і будівлі, діючи як кондиціонери.

Тінь від дерев відіграє певну роль, зменшуючи радіацію, яка потрапляє на землю і нагріває її, але випаровування води з листя в жаркий день також може вплинути на температуру повітря.

Дослідження у Вашингтоні показало, що багато дерев у парку в жаркий день охолодили територію на 1,8 ° C, що вище, ніж попередні оцінки вчених.

Самотні дерева не мали такого ефекту вдень, але ввечері ситуація змінювалася. Дослідження показало, що одне дерево заввишки 15 метрів відкидає 14-метрову тінь днем. До вечора тінь від цього дерева збільшилася до 56 метрів. Фактично це означало, що до кінця дня невелика кількість дерев могла покрити тінню таку ж кількість землі, як густий ліс.

Коли тіні цих окремих дерев об'єдналися, щоб покрити 50 відсотків площі території, дослідники виявили зниження температури на 1,4 ° C.

Навіть після заходу сонця, коли тіні одиноких дерев покривали лише близько 20 відсотків площі території, учені помітили охолоджувальний ефект.

Влітку міські райони, позбавлені зелені, можуть перетворитися в дуже спекотні місця, а підвищення температури в результаті зміни клімату ще більше ускладнить ситуацію.

"Ці поодинокі дерева дійсно допомагають місту охолонути ввечері, а це важливо для здоров'я людини", — каже Алонзо.

Навіть якщо немає місця для посадки багатьох дерев, можна садити дерева і по одному, і це врятує городян від спеки, кажуть учені.