Стерты с лица Марса. Ученые выяснили, что уничтожило древние признаки жизни на планете

Экспертам удалось это сделать с помощью марсохода Curiosity, который изучил осадочную породу, содержащую глину.

Исследуя богатые глиной осадочные породы вокруг места посадки в кратере Гейла — бывшего озера, образовавшегося при ударе астероида о Красную планету примерно 3,6 миллиарда лет назад, марсоход Curiosity сделал удивительное открытие, пишет Science Alert.

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Хорошим указателем на существование жизни является глина, так как она обычно образуется, когда скалистые минералы выветриваются и гниют после контакта с водой — ключевым ингредиентом для жизни. Плюс ко всему это также отличный материал для хранения микробных окаменелостей.

Но когда Curiosity взял два образца древнего аргиллита, осадочной породы, содержащей глину, с участков высохшего дна озера, датированных одним и тем же временем и местом (3,5 миллиарда лет назад и на расстоянии всего 400 м друг от друга), исследователи обнаружили, что один участок содержит лишь половину ожидаемого количества глинистых минералов. Вместо этого, на нем было больше оксидов железа — соединений, которые придают Марсу ржавый оттенок.

Команда считает, что виновником этого геологического исчезновения является рапа — сверхсоленая вода, которая просочилась в богатые минералами глинистые слои и дестабилизировала их, смыла и стерла участки геологической и, возможно, даже биологической записи.

"Ранее считалось, что глинистые минералы оставались неизменными миллиарды лет, с момента их образования на дне озера в кратере Гейла. Но в некоторых местах более поздние рапы разрушили эти глинистые минералы", — рассказал ведущий автор исследования Том Бристоу из Исследовательского центра Эймса.

Прежде чем использовать для исследования образцов прибор CheMin, марсоход завершил свой анализ, пробурив слои марсианской породы. Процесс химической трансформации в отложениях называется диагенезом, по мнению ученых, он мог привести к появлению новой жизни под Марсом, даже если стер некоторые свидетельства старой.

"Это отличные места для поиска свидетельств древней жизни и оценки обитаемости. Несмотря на то, что диагенез может стереть признаки жизни в первоначальном озере, он создает химические градиенты, необходимые для поддержания жизни под поверхностью, поэтому мы очень рады, что нам удалось это обнаружить", — отметил соавтор исследования профессор Джон Гротцингер из Калифорнийского технологического института.

Исследование, проведенное Curiosity, не только показало, как изменился марсианский климат, но и помогло Perseverance определить, какие образцы почвы следует собрать, чтобы увеличить шансы на обнаружение жизни.

"Мы узнали кое-что очень важное: есть некоторые части марсианских горных пород, которые не так хороши для сохранения свидетельств прошлого и возможной жизни планеты. К счастью, мы находим их близко друг к другу в Кратере Гейла и можем использовать минералогию, чтобы определить, что есть что", — заключил Ашвин Васавада, ученый проекта Curiosity и соавтор в NASA Jet Лаборатория движения в Южной Калифорнии.