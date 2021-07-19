Стерты с лица Марса. Ученые выяснили, что уничтожило древние признаки жизни на планете
Экспертам удалось это сделать с помощью марсохода Curiosity, который изучил осадочную породу, содержащую глину.
Исследуя богатые глиной осадочные породы вокруг места посадки в кратере Гейла — бывшего озера, образовавшегося при ударе астероида о Красную планету примерно 3,6 миллиарда лет назад, марсоход Curiosity сделал удивительное открытие, пишет Science Alert.
Хорошим указателем на существование жизни является глина, так как она обычно образуется, когда скалистые минералы выветриваются и гниют после контакта с водой — ключевым ингредиентом для жизни. Плюс ко всему это также отличный материал для хранения микробных окаменелостей.
Но когда Curiosity взял два образца древнего аргиллита, осадочной породы, содержащей глину, с участков высохшего дна озера, датированных одним и тем же временем и местом (3,5 миллиарда лет назад и на расстоянии всего 400 м друг от друга), исследователи обнаружили, что один участок содержит лишь половину ожидаемого количества глинистых минералов. Вместо этого, на нем было больше оксидов железа — соединений, которые придают Марсу ржавый оттенок.
Команда считает, что виновником этого геологического исчезновения является рапа — сверхсоленая вода, которая просочилась в богатые минералами глинистые слои и дестабилизировала их, смыла и стерла участки геологической и, возможно, даже биологической записи.
"Ранее считалось, что глинистые минералы оставались неизменными миллиарды лет, с момента их образования на дне озера в кратере Гейла. Но в некоторых местах более поздние рапы разрушили эти глинистые минералы", — рассказал ведущий автор исследования Том Бристоу из Исследовательского центра Эймса.
Прежде чем использовать для исследования образцов прибор CheMin, марсоход завершил свой анализ, пробурив слои марсианской породы. Процесс химической трансформации в отложениях называется диагенезом, по мнению ученых, он мог привести к появлению новой жизни под Марсом, даже если стер некоторые свидетельства старой.
"Это отличные места для поиска свидетельств древней жизни и оценки обитаемости. Несмотря на то, что диагенез может стереть признаки жизни в первоначальном озере, он создает химические градиенты, необходимые для поддержания жизни под поверхностью, поэтому мы очень рады, что нам удалось это обнаружить", — отметил соавтор исследования профессор Джон Гротцингер из Калифорнийского технологического института.
Исследование, проведенное Curiosity, не только показало, как изменился марсианский климат, но и помогло Perseverance определить, какие образцы почвы следует собрать, чтобы увеличить шансы на обнаружение жизни.
"Мы узнали кое-что очень важное: есть некоторые части марсианских горных пород, которые не так хороши для сохранения свидетельств прошлого и возможной жизни планеты. К счастью, мы находим их близко друг к другу в Кратере Гейла и можем использовать минералогию, чтобы определить, что есть что", — заключил Ашвин Васавада, ученый проекта Curiosity и соавтор в NASA Jet Лаборатория движения в Южной Калифорнии.