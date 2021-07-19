Стерті з лиця Марса. Вчені з'ясували, що знищило стародавні ознаки життя на планеті

Експертам вдалося це зробити за допомогою марсохода Curiosity, який вивчив осадову породу, що містить глину.

Досліджуючи багаті глиною осадові породи навколо місця посадки в кратері Гейла — колишнього озера, що утворилося при ударі астероїда об Червону планету приблизно 3,6 мільярда років тому, марсохід Curiosity зробив дивовижне відкриття, пише Science Alert.

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Хорошим покажчиком на існування життя є глина, оскільки вона зазвичай утворюється, коли складені мінерали вивітрюються і гниють після контакту з водою — ключовим інгредієнтом для життя. Плюс до всього це також відмінний матеріал для зберігання мікробних скам'янілостей.

Але коли Curiosity взяв два зразки стародавнього аргіліту, осадової породи, що містить глину, з ділянок висохлого дна озера, датованих одним і тим же часом і місцем (3,5 мільярда років тому і на відстані всього 400 м один від одного), дослідники виявили, що одна ділянка містить лише половину очікуваної кількості глинистих мінералів. Замість цього, на ньому було більше оксидів заліза — з'єднань, які надають Марсу іржавий відтінок.

Команда вважає, що винуватцем цього геологічного зникнення є ропа — надсолена вода, яка просочилася в багаті мінералами глинисті шари і дестабілізувала їх, змила і стерла ділянки геологічного і, можливо, навіть біологічного життя.

"Раніше вважалося, що глинисті мінерали залишалися незмінними мільярди років, з моменту їх утворення на дні озера в кратері Гейла. Але в деяких місцях більш пізні ропи зруйнували ці глинисті мінерали", — розповів провідний автор дослідження Том Брістоу з Дослідницького центру Еймса.

Перш ніж використовувати для дослідження зразків прилад CheMin, марсохід завершив свій аналіз, пробуривши шари марсіанської породи. Процес хімічної трансформації у відкладеннях називається діагенезом, на думку вчених, він міг привести до появи нового життя під Марсом, навіть якщо стер деякі свідоцтва старого.

"Це відмінні місця для пошуку свідоцтв стародавнього життя та оцінки населеності. Незважаючи на те, що діагенез може стерти ознаки життя у первісному озері, він створює хімічні градієнти, необхідні для підтримки життя під поверхнею, тому ми дуже раді, що нам вдалося це виявити", — зазначив співавтор дослідження професор Джон Гротцінгер з Каліфорнійського технологічного інституту.

Дослідження, проведене Curiosity, не тільки показало, як змінився марсіанський клімат, але і допомогло Perseverance визначити, які зразки грунту слід зібрати, щоб збільшити шанси на виявлення життя.

"Ми дізналися дещо дуже важливе: є деякі частини марсіанських гірських порід, які не такі хороші для збереження свідчень минулого і можливого життя планети. На щастя, ми знаходимо їх близько один до одного в Кратері Гейла і можемо використовувати мінералогію, щоб визначити, що є що", — підсумував Ашвін Васавада, вчений проекту Curiosity і співавтор в NASA Jet Лабораторія руху у Південній Каліфорнії.