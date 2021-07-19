Добавить остроты. Астронавты на МКС впервые начали выращивать перец чили

Астронавты на Международной космической станции пытаются добавить специй в свой рацион.

Астронавты на МКС выращивают в космосе красный и зеленый перец чили. Это будет один из самых продолжительных и сложных экспериментов с растениями, которые проводились на борту орбитальной станции, сообщает CNN

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Семена перца чили доставил на станцию ​​грузовой корабль компании SpaceX в июне вместе с другими оборудованием и припасами. Астронавт NASA Шейн Кимбро инициировал эксперимент поместив 48 семян перца в устройство для выращивания растений Advanced Plant Habitat (APH).

APH, размером с кухонную духовку, является самой большой установкой по выращиванию растений на МКС. Имея 180 датчиков и элементов управления для мониторинга, устройство позволяет частично контролировать эксперимент из Космического центра Кеннеди, поэтому астронавты могут тратить меньше времени на уход за растениями.

"Это впервые астронавты NASA будут выращивать на станции урожай перца чили от посадки до сбора урожая", — говорится в сообщении NASA.

По словам главного исследователя Мэтта Ромейна, этот эксперимент — один из самых сложных на сегодняшний день на МКС из-за длительного времени роста растений.

"Мы уже проводили опыты с цветением, чтобы увеличить шансы на успешный урожай, потому что астронавтам придется опылять перец, чтобы получить плоды".

Эксперимент продолжает опыты 2015 года, когда астронавты начали выращивать циннию, которую NASA назвало "предшественником выращивания долгоживущих, плодоносящих и цветущих культур".

Ученые потратили два года на изучение более двух десятков сортов перца и в конечном итоге, остановились на перце NuMex "Española Improved", гибридном перце чили Hatch из Нью-Мексико.

Хотя астронавты и раньше выращивали овощи, такие как салат и редис, этот эксперимент может помочь астронавтам разнообразить их меню.

Ромейн говорит, что членам экипажа предпочтительнее была бы острая или приправленная еда, потому что они могут временно потерять чувство вкуса или запаха после пребывания в микрогравитации.

Собрать урожай перца можно будет примерно через три с половиной месяца. Съев часть перца, астронавты планируют отправить остальной урожай на Землю для изучения.