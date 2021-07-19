Додати гостроти. Астронавти на МКС уперше почали вирощувати перець чилі

Астронавти на Міжнародній космічній станції намагаються додати спецій у свій раціон.

Астронавти на МКС вирощують в космосі червоний і зелений перець чилі. Це буде один із найтриваліших і складних експериментів із рослинами, які проводилися на борту орбітальної станції, повідомляє CNN.

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Насіння перцю чилі доставив на станцію вантажний корабель компанії SpaceX у червні разом з іншими обладнанням і припасами. Астронавт NASA Шейн Кімбро ініціював експеримент помістивши 48 насінин перцю у пристрій для вирощування рослин Advanced Plant Habitat (APH).

APH, розміром із кухонну духовку, є найбільшою установкою для вирощування рослин на МКС. Маючи 180 датчиків та елементів управління для моніторингу, пристрій дозволяє частково контролювати експеримент із Космічного центру Кеннеді, тому астронавти можуть витрачати менше часу на догляд за рослинами.

"Це вперше астронавти NASA вирощуватимуть на станції урожай перцю чилі від посадки до збору врожаю", — йдеться в повідомленні NASA.

За словами головного дослідника Метта Ромейна, цей експеримент — один із найскладніших на сьогоднішній день на МКС через тривалий час росту рослин.

"Ми вже проводили досліди з цвітінням, щоб збільшити шанси на успішний урожай, тому що астронавтам доведеться запилювати перець, щоб отримати плоди".

Експеримент продовжує досліди 2015 року, коли астронавти почали вирощувати цинію, яку NASA назвало "попередником вирощування довгоживучих, плодоносних і квітучих культур".

Учені витратили два роки на вивчення більше двох десятків сортів перцю і в кінцевому підсумку, зупинилися на перці NuMex "Española Improved", гібридному перці чилі Hatch із Нью-Мексико.

Хоча астронавти і раніше вирощували овочі, такі як салат і редис, цей експеримент може допомогти астронавтам урізноманітнити їхнє меню.

Ромейн каже, що членам екіпажу краще була б гостра або приправлена їжа, тому що вони можуть тимчасово втратити почуття смаку або запаху після перебування в мікрогравітації.

Зібрати урожай перцю можна буде приблизно через три з половиною місяці. З'ївши частину перцю, астронавти планують відправити решту врожаю на Землю для вивчення.