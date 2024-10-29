Як приготувати смачний фарширований перець: рецепт з особливими інгредієнтами

Перець, фарширований м'ясом, — одна з найулюбленіших традиційних страв української та румунської кухонь.

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Фаршировані перці готують і в Україні, і в сусідній Румунії. Поєднання м'ясного фаршу, рису та свіжих овочів, приготованих у пікантному соусі, створює ситну та смачну страву, яка ідеально пасує для сімейного обіду. Але є секретні інгредієнти, які можуть перетворити фаршировані перці з просто смачних на дуже смачні. Рецептом поділилися на сайті Click.

Фарширований перець

Інгредієнти:

10-12 болгарських перців, бажано середнього розміру;

500 г фаршу (свинина, яловичина або суміш, залежно від ваших уподобань);

150 г рису;

2 середні цибулини, дрібно нарізані;

2 морквини;

1 яйце;

1 пучок свіжої петрушки, дрібно нарізаної;

1 пучок свіжого кропу, дрібно нарізаного;

сіль і перець за смаком;

1 чайна ложка солодкої паприки;

500 мл томатного соку або 2 столові ложки томатної пасти, розведеної у воді;

2 столові ложки рослинної олії;

1-2 лаврові листки;

500 мл води або м'ясного бульйону.

Вибирайте болгарський перець невеликого розміру. Зріжте капелюшок у кожного перцю і добре очистіть його від насіння. Перець добре миємо і відставляємо до готовності начинки.

У великій пательні нагрійте 2 столові ложки рослинної олії та додайте нарізану цибулю і натерту на крупній тертці моркву. Обсмажте їх на слабкому вогні 5-7 хвилин, поки вони не стануть м'якими та золотистими.

У великій мисці змішайте фарш із промитим (сирим) рисом, яйцем, цибулею та вареною морквою, петрушкою і нарізаним кропом. Кріп — секретний інгредієнт, який додасть начинці тонкого і свіжого смаку, балансуючи смак м'яса і рису.

Додайте сіль, перець і паприку за смаком і добре перемішайте всі інгредієнти. Нафаршируйте кожен перець сумішшю м'яса і рису, не натискаючи надто сильно (під час приготування рис розбухне). Накрийте кожен перець раніше зрізаним капелюшком (або для надання кольору можна використовувати скибочку помідора).

Помістіть фаршировані перці у велику каструлю "кришечкою" догори. Залийте зверху томатним соком або розведеною томатною пастою, додайте лавровий лист і залийте водою або м'ясним бульйоном так, щоб покрити перець наполовину.

Накрийте каструлю кришкою і дайте перцю покипіти від 45 хвилин до 1 години, поки м'ясо і рис не будуть повністю готові, а перець не стане м'яким.

Після того, як перець буде готовий, обережно дістаньте його з каструлі та подавайте з томатним соусом, у якому він готувався. Для додаткового аромату посипте зверху свіжою нарізаною петрушкою або кропом і подавайте зі сметаною або йогуртом.

Додаткові поради щодо приготування найкращого фаршированого перцю:

Суміш свинини та яловичини ідеальна для ідеального балансу смаку та текстури. Свинина надає соковитості, а яловичина — консистенції. Якщо ви віддаєте перевагу більш легкому варіанту, ви можете використовувати курку або індичку.

Важливо, щоб рис додавали в начинку в сирому вигляді, оскільки під час приготування він вбере рідину з м'яса й овочів, стаючи дуже ароматним.

Хоча петрушка є класичним вибором у багатьох рецептах, кріп надає нотку свіжості, підкреслюючи всі інші смаки. Таке поєднання зелені перетворить страву на справжні ласощі.

Перці не повинні готуватися занадто швидко. Повільне приготування на слабкому вогні дасть змогу всім смакам гармонійно змішатися, а начинка приготується рівномірно.

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