Как приготовить вкусный фаршированный перец: рецепт с особенными ингредиентами

Перец, фаршированный мясом, — одно из самых любимых традиционных блюд украинской и румынской кухонь.

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Фаршированные перцы готовят и в Украине и в соседней Румынии. Сочетание мясного фарша, риса и свежих овощей, приготовленных в пикантном соусе, создает сытное и вкусное блюдо, идеально подходящее для семейного обеда. Но есть секретные ингредиенты, которые могут превратить фаршированные перцы из просто вкусных в очень вкусные. Рецептом поделились на сайте Click.

Фаршированный перец

Ингредиенты:

10-12 болгарских перцев, желательно среднего размера;

500 г фарша (свинина, говядина или смесь, в зависимости от ваших предпочтений);

150 г риса;

2 средние луковицы, мелко нарезанные;

2 морковки;

1 яйцо;

1 пучок свежей петрушки, мелко нарезанной;

1 пучок свежего укропа, мелко нарезанного;

соль и перец по вкусу;

1 чайная ложка сладкой паприки;

500 мл томатного сока или 2 столовые ложки томатной пасты, разведенной в воде;

2 столовые ложки растительного масла;

1-2 лавровых листа;

500 мл воды или мясного бульона.

Выбирайте болгарский перец небольшого размера. Срежьте шляпку у каждого перца и хорошо очистите его от семян. Перец хорошо моем и отставляем до готовности начинки.

В большой сковороде нагрейте 2 столовые ложки растительного масла и добавьте нарезанный лук и натертую на крупной терке морковь. Обжарьте их на слабом огне 5-7 минут, пока они не станут мягкими и золотистыми.

В большой миске смешайте фарш с промытым (сырым) рисом, яйцом, луком и вареной морковью, петрушкой и нарезанным укропом. Укроп — секретный ингредиент, который придаст начинке тонкий и свежий вкус, балансируя вкус мяса и риса.

Добавьте соль, перец и паприку по вкусу и хорошо перемешайте все ингредиенты. Нафаршируйте каждый перец смесью мяса и риса, не нажимая слишком сильно (во время приготовления рис разбухнет). Накройте каждый перец ранее срезанной шляпкой (или для придания цвета можно использовать ломтик помидора).

Поместите фаршированные перцы в большую кастрюлю "крышечкой" кверху. Залейте сверху томатным соком или разведенной томатной пастой, добавьте лавровый лист и залейте водой или мясным бульоном так, чтобы покрыть перец наполовину.

Накройте кастрюлю крышкой и дайте перцу покипеть от 45 минут до 1 часа, пока мясо и рис не будут полностью готовы, а перец не станет мягким.

После того, как перец будет готов, осторожно достаньте его из кастрюли и подавайте с томатным соусом, в котором он готовился. Для дополнительного аромата посыпьте сверху свежей нарезанной петрушкой или укропом и подавайте со сметаной или йогуртом.

Дополнительные советы по приготовлению лучшего фаршированного перца:

Смесь свинины и говядины идеальна для идеального баланса вкуса и текстуры. Свинина придает сочность, а говядина – консистенцию. Если вы предпочитаете более легкий вариант, вы можете использовать курицу или индейку.

Важно, чтобы рис добавлялся в начинку в сыром виде, так как во время приготовления он впитает жидкость из мяса и овощей, становясь очень ароматным.

Хотя петрушка является классическим выбором во многих рецептах, укроп придает нотку свежести, подчеркивая все остальные вкусы. Такое сочетание зелени превратит блюдо в настоящее лакомство.

Перцы не должны готовится слишком быстро. Медленное приготовление на слабом огне позволит всем вкусам гармонично смешаться, а начинка приготовится равномерно.

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